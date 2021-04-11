Missa de encerramento será transmitida ao vivo pela TV Gazeta

Após oito dias de celebrações, que totalizaram quase 50 horas de programação, a Festa da Penha chega à sua reta final nesta segunda-feira (12), marcada pela tradicional missa de encerramento. A cerimônia, que terá início às 17 horas, será transmitida ao vivo pela TV Gazeta e pelo portal G1 ES para que os devotos da padroeira do Espírito Santo possam participar desse momento de fé em suas casas.
“A missa de encerramento gera essa expectativa porque encerramos uma festa e, ao mesmo tempo, o nosso olhar se lança para a próxima. É fechar com chave de ouro essa festa, que completou 451 anos em 2021”, diz Frei Pedro de Oliveira, do Convento da Penha.
Durante a missa, também será celebrada a missa de sétimo dia em homenagem ao fundador da Rede Gazeta, Cariê Lindenberg, que morreu no dia 6 de abril, aos 85 anos, em função de uma pneumonia.
Pelo segundo ano consecutivo, a Festa da Penha aconteceu de forma totalmente virtual em razão da pandemia do coronavírus. Mesmo a distância, os fiéis puderam acompanhar cada detalhe da festa em momentos marcantes, como nas missas do Oitavário, transmitidas pelo site e pelo Facebook de A Gazeta.
Foi por meio destes canais que todos puderam acompanhar também a passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha pelas ruas da Grande Vitória durante a Romaria das Famílias, que aconteceu na noite deste sábado (10).
Em meio a tantos momentos de alegria e de emoção, o Convento da Penha também perdeu um de seus membros. Conforme lembra o frei Pedro, a despedida de Frei Luiz Flávio Adami Loureiro, que morreu aos 72 anos, vítima da Covid-19, ocorreu durante a celebração do quinto dia do Oitavário e será lembrada por um momento único, carregado de simbolismo.
"O Convento da Penha era a casa de frei Luiz Flávio. Um dos momentos que destacamos da missa foi a presença de uma ilustre visita, uma pomba branca. Ela veio participar da missa no momento do ofertório. Marcou sua presença e depois voou”"
Para frei Pedro de Oliveira, a Festa da Penha de 2021 superou as expectativas, contando com a participação e a interação não só de devotos do Espírito Santo, como também de outros estados brasileiros e até mesmo de outros países. Tudo isso graças à possibilidade de transmissão em tempo real das celebrações por meio da internet.
Kassius Vinicius Sipolati Bezerra, que é gerente de Programação e Operação da TV Gazeta, reforça que esta é justamente a missão da Rede Gazeta: fazer com que a mensagem de fé e de esperança trazida pela Festa da Penha chegue ao maior número de pessoas possível. Segundo ele, a missa de encerramento, que acontecerá no Campinho do Convento, promete ser um momento de fortes emoções.
"A missa de encerramento, que é transmitida pela TV Gazeta todos os anos, é um momento de conexão com todos os capixabas. Nesse momento de pandemia, onde as pessoas não podem se reunir, permitir que a fé chegue até essas pessoas é um privilégio. Somos privilegiados por ter o direito e a honra de levar essa celebração até os capixabas"
SAIBA COMO ACOMPANHAR A MISSA DE ENCERRAMENTO
- Horário: 17 horas
- Transmissão ao vivo: o evento será transmitido pela TV Gazeta em todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado pelo portal G1 ES.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA DESTA SEGUNDA-FEIRA (12)
- 12h - Terço/Consagração
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior
- 17h – Missa de Encerramento - Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo.
Fique por dentro de todas as informações da Festa da Penha 2021. Acompanhe a página especial do evento em A Gazeta: agazeta.com.br/festadapenha.