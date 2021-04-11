Missa de encerramento será transmitida ao vivo pela TV Gazeta

"A missa de encerramento, que é transmitida pela TV Gazeta todos os anos, é um momento de conexão com todos os capixabas. Nesse momento de pandemia, onde as pessoas não podem se reunir, permitir que a fé chegue até essas pessoas é um privilégio. Somos privilegiados por ter o direito e a honra de levar essa celebração até os capixabas"