Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Criminalidade

Ministro da Justiça quer aumentar recursos para segurança pública no ES

A proposta foi apresentada pelo ministro da Justiça, André Mendonça, durante sua vista ao Estado nesta sexta-feira (19)

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 20:02

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

19 fev 2021 às 20:02
Governador Renato Casagrande e ministro da Justiça, André Mendonça
Governador Renato Casagrande e ministro da Justiça, André Mendonça Crédito: Natalia Devens
Para melhorar as ações de enfrentamento à criminalidade no Espírito Santo, o ministro da Justiça, André Mendonça,  propõe a realização de operações conjuntas entre as forças policiais do Estado e da União, especialmente no combate à comercialização de drogas. Ele prometeu ainda com uma reformulação na execução do orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública, o que poderá resultar em um volume maior de recursos para o Estado.
As promessas do ministro ocorrem no momento em que o Estado registrou, entre 1º de janeiro e 14 de fevereiro deste ano, o assassinato de 155 pessoas. É o maior número de óbitos durante os primeiros 45 dias de um ano desde 2018, quando 159 pessoas foram assassinadas no Espírito Santo.
Ministro da Justiça quer aumentar recursos para segurança pública no ES
Mendonça, em passagem pela Grande Vitória na tarde desta sexta-feira (19), não citou valores ao se referir ao montante que poderá ser destinado ao Estado. “Vamos fazer uma reprogramação e reavaliar os critérios de distribuição do orçamento do Fundo de Segurança Pública, de forma a ter um melhor equilíbrio entre os Estados. Até o final deste ano e o primeiro semestre do próximo, a expectativa é de que o Espírito Santo receba maiores parcelas do fundo”, disse.
Dentre os critérios de rateio dos recursos do fundo, em primeiro lugar está a população. Uma distribuição proporcional, segundo especialistas da área de segurança, acaba sendo um dos fatores que faz com que o Estado seja um dos que menos recebem verba.

Veja Também

Saiba os bastidores da visita do ministro da Justiça ao ES

"Cabe à PF apurar", diz ministro da Justiça sobre celulares na cela de deputado

De acordo com o ministro, cerca de R$ 600 milhões de recursos  já devem ser distribuídos entre os Estados a partir dos novos critérios que estão sendo discutidos. “A soma dos esforços nos dará perspectivas de melhoria dos indicadores de criminalidade”, assinalou.
Mendonça também defendeu uma atuação conjunta entre Estados e União. E mais: pretende enviar para o Espírito Santo equipamentos, tais como armas, munição, sistemas de informação e viaturas, de acordo com as necessidades do Estado.
“O problema da segurança pública é de todos e precisa ser resolvido com a integração de todos. Queremos que o Espírito Santo seja referência nacional nesta integração”, destacou Mendonça.

AUMENTO DE HOMICÍDIOS EM CARIACICA

O ministro também informou que o projeto “Em frente Brasil”, cujo projeto-piloto foi implementado em Cariacica em 2019, passará por reformulações. “Aprendemos com nossos erros e acertos e vamos apostar em algumas mudanças que ainda estão sendo avaliadas."
Segundo Mendonça, foi identificado na cidade uma queda no número de roubos. Por outro lado, foi constatado um aumento de 12% na quantidade de homicídios. “Não é um bom indicador, mas é um percentual menor do que o crescimento de homicídios no Estado, de forma geral”, ponderou.
O projeto em Cariacica foi implementado pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quando 100 agentes da Força Nacional foram enviados para o município em agosto de 2019.

Veja Também

Governo federal estuda pagar diárias extras a policiais e bombeiros do ES

No ES, ministro da Justiça defende decretos de Bolsonaro por mais armas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Segurança Pública Sesp Força Nacional de Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados