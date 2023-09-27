Ministério da Cultura aprova R$ 6,7 milhões para restaurar Palácio Anchieta

Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, vai passar por restauro e conservação Crédito: Rodrigo Gavini

Lei Rouanet. A aprovação aconteceu na última segunda-feira (25) e foi publicada no Diário Oficial da União. O projeto prevê pintura, restauro de esquadrias de madeira e metálica, além de ornamentos e iluminação da fachada do prédio. Segundo a Gerência do Patrimônio Histórico do Palácio Anchieta (GEPHA), o prazo de restauração é de até seis meses, contando a partir do início da obra. O Ministério da Cultura aprovou um projeto de restauro e conservação do Palácio Anchieta , sede do governo do Espírito Santo , no valor de R$ 6,7 milhões, por meio da. A aprovação aconteceu na última segunda-feira (25) e foi publicada no Diário Oficial da União. O projeto prevê pintura, restauro de esquadrias de madeira e metálica, além de ornamentos e iluminação da fachada do prédio. Segundo a Gerência do Patrimônio Histórico do Palácio Anchieta (GEPHA), o prazo de restauração é de até seis meses, contando a partir do início da obra.

Conforme apurado pela reportagem de A Gazeta, a proposta foi apresentada pelo Instituto Modus Vivendi de Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental. A aprovação do projeto pela Lei Rouanet significa que a instituição recebeu o aval para captar o recurso financeiro previsto. Não há uma data para início da restauração.

R$ 6.795.628,83 É o valor aprovado para realização do projeto de restauro e conservação do Palácio Anchieta

Segundo a Gerência do Patrimônio Histórico do Palácio Anchieta (GEPHA), que é vinculada à Secretaria de Estado do Governo (SEG), a realização do restauro exige profissionais especializados. Na avaliação da gerente da GEPHA, Áurea Ligia Bernardi, há necessidade de fazer novamente uma restauração no prédio.

"Vemos a necessidade urgente de restaurar algumas partes do palácio, como as esquadrias e alguns ornamentos. Os itens sofrem com intempéries ao longo do tempo, como sol e chuva" Áurea Ligia Bernardi - Gerente de Patrimônio Histórico do Palácio Anchieta (GEPHA)

Ainda segundo Áurea Ligia Bernardi, o Palácio Anchieta não deve sofrer alterações significativas. Isso porque a ideia é conservar o que há no local. A cor da fachada, por exemplo, será mantida. "A restauração pretende conservar o que já existe a não devem ser promovidas mudanças estilísticas", ressaltou.

Palácio Anchieta foi colégio e igreja

O prédio foi inaugurado em 25 de julho de 1551 e passou por diversas transformações ao longo do tempo. Em 1798, recuperado de um incêndio ocorrido dois anos antes, o prédio foi denominado Palácio do Governo. O prédio faz parte do roteiro jesuítico.

Até 1759, o local abrigava o Colégio de São Tiago, conjunto que começou a ser erguido em 1570, a partir da construção de uma nova sede para a igreja de mesmo nome. A primeira ala do colégio foi concluída em 1587, pelo Padre José de Anchieta. A segunda ala do colégio só foi construída 120 anos depois, de frente para a Baía de Vitória.

Móveis do Salão Dourado do Palácio Anchieta

No ano de 1945, no aniversário da morte do padre José de Anchieta, o então governador, Jones dos Santos Neves, publicou decreto nomeando a sede do Governo Estadual como Palácio Anchieta – que guarda o túmulo simbólico do padre desde 1922. O prédio enfrentou três grandes incêndios e várias reconstruções ao longo de sua história. Foi Tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1983.

No período de 2004 a 2009, houve uma ampla obra de restauro, além de intervenções modificadoras da estrutura física do edifício. A obra incluiu a manutenção de espaços internos, como os salões, e a criação de ambientes destinados a exposições e eventos. Foi neste contexto que o local foi aberto à visitação pública. As visitas acontecem de terça a sexta-feira, das 09 às 17h, e sábados e domingos, das 09 às 16h.