Mestre Álvaro: antes da mordida de cobra, atleta foi picado por marimbondo

Do hospital, Matheus gravou um vídeo e explicou como está a recuperação dele após ser mordido pela cobra Crédito: Arquivo pessoal

"Eu já havia concluído 98% da trilha, só que na saída dela a (cobra) peçonhenta estava lá. Consegui desviar dos marimbondos uns 15 minutos antes, cheguei a ser picado também, só que mais à frente não tive sorte e tomei uma picada da cobra. Ela desestabilizou meu treino, me causou fraqueza e minha perna inchou na mesma hora", disse Matheus em vídeo enviado à TV Gazeta.

Ainda na UTI do Hospital das Clínicas para onde foi levado após o resgate feito com o auxílio do helicóptero do Notaer e posteriormente por ambulância do Samu , o atleta também mostrou como está a recuperação - o esportista foi picado pelo bicho na altura da canela de uma das pernas; a marca das presas ainda estão ressaltadas na região afetada.

"Agora falta apenas a perna desinchar e voltar à forma normal. O atendimento está bom e graças a Deus correndo tudo certo para poder voltar para casa", completou.