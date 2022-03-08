Mestre Álvaro: antes da mordida de cobra, atleta foi picado por marimbondo

Do hospital onde está internado em Vitória, o corredor de aventura Matheus Luiz Polonine, de 34 anos, detalhou a dolorosa experiência vivida no último domingo (6), quando foi mordido por uma cobra venenosa no momento em que ele realizava um treino no Mestre Álvaro, na Serra.
"Eu já havia concluído 98% da trilha, só que na saída dela a (cobra) peçonhenta estava lá. Consegui desviar dos marimbondos uns 15 minutos antes, cheguei a ser picado também, só que mais à frente não tive sorte e tomei uma picada da cobra. Ela desestabilizou meu treino, me causou fraqueza e minha perna inchou na mesma hora", disse Matheus em vídeo enviado à TV Gazeta.
Ainda na UTI do Hospital das Clínicas para onde foi levado após o resgate feito com o auxílio do helicóptero do Notaer e posteriormente por ambulância do Samu, o atleta também mostrou como está a recuperação - o esportista foi picado pelo bicho na altura da canela de uma das pernas; a marca das presas ainda estão ressaltadas na região afetada.
"Agora falta apenas a perna desinchar e voltar à forma normal. O atendimento está bom e graças a Deus correndo tudo certo para poder voltar para casa", completou.
Matheus ainda deve ser submetido a alguns procedimentos hospitalares para a retirada completa do veneno da cobra, que não teve a espécie informada, e a diminuição do inchaço causado antes de receber alta, o que deve ocorrer até o fim desta semana.