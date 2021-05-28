Mesmo em risco moderado, Ibiraçu endurece medidas contra a Covid-19

Aumento de casos faz prefeitura endurecer medidas contra Covid-19 em Ibiraçu Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução

O aumento no número de casos da Covid-19 em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo, fez com que a prefeitura estabelecesse medidas duras no combate ao vírus. Nesta sexta-feira (28), o prefeito Diego Krentz (PP) assinou um decreto municipal proibindo a permanência em praças e locais públicos, além de música em bares e restaurantes.

Algumas determinações são ainda mais restritivas que as impostas pelo mapeamento de risco do governo do Estado , onde Ibiraçu aparece em risco moderado de contaminação. Nos últimos dias o município registrou um aumento expressivo no número de casos da doença.

De acordo com dados do Painel Covid-19 , mantido pelo governo do ES, a cidade registrou 18 novos casos na segunda semana do mês de maio, saltando para 37 na semana passada. Essa semana já são 44 novas confirmações da doença. Desde o início da pandemia, Ibiraçu tem 1.579 casos confirmados desde o início da pandemia e 31 mortes.

MEDIDAS RESTRITIVAS

De acordo com o decreto, fica proibida a utilização de música ao vivo ou mecânica por bares, restaurantes, cafeterias, lanchonetes, lojas de conveniência e casas de festas.

Além disso, o documento proíbe a utilização de praças, parques, jardins públicos, campos e quadras públicas de esportes e outros equivalentes. Também fica proibida a realização de atividades físicas coletivas nas áreas e vias públicas.