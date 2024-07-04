Menino da Serra realiza sonho e celebra aniversário vestido de carteiro

Pequeno, morador de Barcelona, na Serra, pediu aos pais que o tema da sua festa de 5 anos fosse os Correios Crédito: Arquivo pessoal

Um personagem de desenho animado? Um super-herói? Jogo de videogame? Nada disso! O pequeno Luiz Rodrigues Pulchera, morador de Barcelona , na Serra , escolheu os Correios como tema do seu aniversário de cinco anos, que aconteceu na última quarta-feira (3) e foi comemorado na creche onde o menino estuda. Ele se vestiu de carteiro para a festa. Segundo a família, o interesse da criança pela empresa veio por conta das encomendas recebidas em casa.

Com o e-commerce tendo cada vez mais espaço, é comum que os pais optem por comprar os brinquedos pela internet. Essa é a raiz da relação de Luiz com a empresa de logística. "Ele vê tudo chegando pelos Correios. Os brinquedos dele, os pedidos que eu faço para a minha empresa, então ele fez essa relação", contou o engenheiro Wanderson Pulchera, pai do menino, ao explicar que o filho acredita que todas as mercadorias são fabricadas pelos Correios.

A mãe de Luiz, a terapeuta ocupacional Bárbara Rodrigues dos Santos Pulchera, contou que uma vez os padrinhos do menino compraram um brinquedo em uma loja física para ele. Porém, como o afilhado gosta de ver as encomendas chegando, deram um jeito para ele acreditar que os Correios é que estavam entregando.

"Luiz ama receber encomendas e, ao ir adquirindo maturidade, já foi associando os Correios às entregas recebidas. Depois que ele viu um brinquedo chegando para ele pela empresa, e toda vez que via o carro dos Correios passar, ele já queria saber se receberia algo. Para ele ficar feliz, uma vez, os padrinhos embalaram um brinquedo que compraram em loja física e colocaram em uma caixa de papelão. Colaram o símbolo da estatal, e gritaram: 'Correios'. Ele veio correndo até o portão todo feliz que o nome dele estava escrito na caixa", contou a mãe.

Embalagem feita pelos tipos para dar um brinquedo comprado a Luiz Crédito: Arquivo pessoal

Até recebendo a roupinha, teve comemoração quando o pacote chegou. "A roupa minha irmã, Christiany, e o esposo dela, Thiago, que são padrinhos do Luiz, incentivaram ele a fazer uma festa com esse tema na escola. Foi amor à primeira ideia! Mas logo ele falou que precisaria de uma roupa. Aí os padrinhos buscaram na internet, compraram e ele amou. Para ele vestir a roupa, foi inesquecível. Pulou muito quando abriu o pacote com a roupa de carteiro", disse Bárbara.

A superintendente Estadual dos correios, Carla Patricia Xavier, contou que os funcionários dos Correios ficaram muito emocionados quando souberam da temática do aniversário do Luiz. "Isso nos mostra o quanto nosso trabalho é importante e como ele impacta a vida das pessoas, até mesmo as mais jovens", disse ela.

"Estamos extremamente orgulhosos e emocionados com o interesse genuíno dele em nosso trabalho. Isso nos motiva a continuar aprimorando nossos serviços e a trabalhar com ainda mais dedicação. Quem sabe, no futuro, o Luiz possa se juntar à nossa equipe e ajudar a levar alegria e conexão para as pessoas através do nosso serviço?", cogita ela.

A família disse que ele ainda deu sinais que quer seguir a profissão de carteiro. Porém, garantem que o carinho do menino pelos profissionais é grande. Antes da festinha, na quarta, Luiz foi conhecer o Centro de Distribuição da Serra. Lá, ele ganhou um boné da empresa. "Para ele, foi o dia mais divertido da vida por ter a oportunidade de conhecer os Correios", disse a mãe de Luiz.