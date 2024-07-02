Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fiscalização

PRF vai voltar a usar radar móvel no trecho da BR 262 no ES

A medida faz parte de um plano de ação que visa reduzir o número de acidentes na via e, consequentemente, o número de mortes
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

02 jul 2024 às 18:14

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 18:14

Os radares portáteis são utilizados em pontos estratégicos conforme a necessidade de fiscalização
Os radares portáteis são utilizados em pontos estratégicos conforme a necessidade de fiscalização Crédito: Reprodução/PRF
Polícia Rodoviária Federal retomará o uso dos radares portáteis, também chamados de móveis, durante a fiscalização da BR 262. O equipamento deixou de ser utilizado nesse trecho há décadas. A informação foi confirmada pelo Inspetor Marcel Haase, chefe da Delegacia da PRF em Viana, em entrevista à rádio CBN na manhã desta terça-feira (2).
Os radares portáteis, ao contrário dos fixos, são flexíveis e podem ser utilizados em diferentes lugares conforme a necessidade de fiscalização. “Para se ter ideia, há mais de 20 anos que não existia a aplicação de radar portátil na BR 262, aquele que o policial segura o equipamento e aplica o radar. Eles são utilizados nos locais onde efetivamente são registradas as ocorrências, porque o excesso de velocidade é uma das principais causas dos acidentes”, explicou o inspetor. 
A lista com os locais onde são utilizados os radares portáteis são divulgados no site da PRF. A medida faz parte de um plano de ação que visa reduzir o número de acidentes na via e, consequentemente, o número de mortes. Os óbitos por colisões na BR 262 cresceram 177% em maio, saltando de 9 ocorrências no mesmo mês em 2023 para 25 neste ano, conforme levantamento da Polícia Rodoviária Federal.
Além disso, durante avaliação dos dados, a PRF constatou que 90% das ocorrências foram motivadas por falha humana. Ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade são as principais infrações. 
“Diante desses índices, a PRF intensificou as fiscalizações nos locais mais críticos. Estamos aumentando o efetivo, direcionando as blitze e aplicando o radar portátil em locais estratégicos”, explicou o inspetor.

Veja Também

PRF vai voltar a usar radar móvel no trecho da BR 262 no ES

Metade dos corpos de vítimas de acidentes no ES tinha álcool no sangue

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Fiscalização Mortes Velocidade Multa Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados