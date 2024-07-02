PRF vai voltar a usar radar móvel no trecho da BR 262 no ES

Os radares portáteis, ao contrário dos fixos, são flexíveis e podem ser utilizados em diferentes lugares conforme a necessidade de fiscalização. “Para se ter ideia, há mais de 20 anos que não existia a aplicação de radar portátil na BR 262, aquele que o policial segura o equipamento e aplica o radar. Eles são utilizados nos locais onde efetivamente são registradas as ocorrências, porque o excesso de velocidade é uma das principais causas dos acidentes”, explicou o inspetor.