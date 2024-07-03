Marinha resgata tripulante com dor a bordo de navio a 100 km de Vitória

A embarcação tem bandeira de Malta, país arquipélago situado na região central do Mediterrâneo, na Europa. Segundo a Marinha, o Salvamar Sueste – estrutura orgânica de Busca e Salvamento (SAR) do Comando do 1º Distrito Naval – coordenou, com apoio Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), a operação de resgate em alto-mar do tripulante.

Marinha do Brasil realiza resgate em alto-mar na costa do ES Crédito: Divulgação Marinha do Brasil

A Marinha explicou que, como ação preliminar, foi estabelecido um contato remoto entre o médico de serviço e o comandante do navio mercante. "Por meio da telemedicina, foi possível orientar e trocar informações médicas para identificar o translado mais adequado e seguro para a situação", informou.

Além disso, os militares também colaboraram para o pouso da aeronave no local próximo ao hospital indicado pelo agente marítimo, prestou apoio de médico para atendimento inicial e providenciou ambulância para o transporte até o Hospital Praia da Costa, em Vila Velha.

"O Salvamar Sueste mobiliza recursos para monitorar e controlar o tráfego marítimo na região marítima que abrange o litoral dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo oferecendo assistência 24 horas por dia a pessoas e embarcações em situação de emergência ou acidentadas, e pode ser acionado pelo telefone 185", orienta a Marinha.

Marinha do Brasil realiza resgate em alto-mar na costa do ES Crédito: Divulgação Marinha do Brasil