Marinha resgata tripulante com dor a bordo de navio a 100 km de Vitória

A Marinha do Brasil realizou um resgate em alto-mar na terça-feira (2), a cerca de 100 quilômetros de Vitória. A corporação foi acionada quando a embarcação estava a 230 km da Capital capixaba, e disse que a pessoa resgatada é um tripulante do navio Laperouse (Petroleiro), que apresentava "sinais sugestivos de abdômen agudo" (dor abdominal). A aeronave UH-15 “Super Cougar” realizou a evacuação emergencial.
A embarcação tem bandeira de Malta, país arquipélago situado na região central do Mediterrâneo, na Europa. Segundo a Marinha, o Salvamar Sueste – estrutura orgânica de Busca e Salvamento (SAR) do Comando do 1º Distrito Naval – coordenou, com apoio Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), a operação de resgate em alto-mar do tripulante.
A Marinha explicou que, como ação preliminar, foi estabelecido um contato remoto entre o médico de serviço e o comandante do navio mercante. "Por meio da telemedicina, foi possível orientar e trocar informações médicas para identificar o translado mais adequado e seguro para a situação", informou.
Além disso, os militares também colaboraram para o pouso da aeronave no local próximo ao hospital indicado pelo agente marítimo, prestou apoio de médico para atendimento inicial e providenciou ambulância para o transporte até o Hospital Praia da Costa, em Vila Velha.
"O Salvamar Sueste mobiliza recursos para monitorar e controlar o tráfego marítimo na região marítima que abrange o litoral dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo oferecendo assistência 24 horas por dia a pessoas e embarcações em situação de emergência ou acidentadas, e pode ser acionado pelo telefone 185", orienta a Marinha.
Correção
03/07/2024 - 11:20
A versão anterior desta matéria informava que o navio estava a 230 km de Vitória quando ocorreu o resgate, mas o correto é que essa distância é referente à distância quando ocorreu o acionamento à Marinha. No momento em que o tripulante foi resgatado, a embarcação já estava a 100 km da Capital. Título e texto foram corrigidos.