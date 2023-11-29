Mega-Sena: ganhador dos R$ 50 milhões no ES ainda não foi retirar prêmio

Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O mais novo milionário do Espírito Santo ainda não foi buscar o prêmio de R$ 50 milhões 'faturado' há oito dias, no concurso 2658 da Mega-Sena. O ganhador, de Aracruz (onde a aposta foi feita), no Norte do Espírito Santo, levou sozinho o sorteio realizado no dia 21 de novembro, cravando os seis números: 05-13-39-51-58-60, segundo informou a Caixa Econômica Federal.

O jogo foi feito na Lotérica Aracruz, no Centro da cidade e foi realizada em jogo simples. Segundo as regras da Caixa Econômica Federal, o vencedor tem 90 dias para resgatar o dinheiro, ou seja, o aracruzense ainda tem 82 dias para sacar o dinheiro em alguma agência bancária.

Além do 'felizardo' da Mega, um outro apostador de Vitória teve cinco acertos no concurso e levou R$41.036,33. O jogo foi feito na Lotérica Sino da Sorte.

Sorte grande para o ES

Depois dese concurso, duas pessoas ganharam na quina da Mega-Sena, no concurso 2660, sorteado no último sábado (25). As apostas foram feitas em Vila Velha e em Vitória. Os sortudos que marcaram cinco das seis dezenas vão levar para casa, cada um, R$ 49.487,39.

Ambos jogos foram de apostas simples, feitas, respectivamente, na Lotéricas Vila Velha, localizada no Centro, e na Ligue Loteria LTDS, na Enseada do Suá. Os números sorteados foram 06-12-13-20-38-60. O prêmio principal premiado a quem acerta os seis números acumulou em R$ 32 milhões após ninguém acertar.