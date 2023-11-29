Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
8 dias e contando...

Mega-Sena: ganhador dos R$ 50 milhões no ES ainda não foi retirar prêmio

Segundo as regras da Caixa Econômica Federal, o vencedor tem 90 dias para resgatar o dinheiro, ou seja, o apostador de Aracruz ainda tem 82 dias para resgatar a bolada
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

29 nov 2023 às 18:52

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 18:52

Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões
Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
O mais novo milionário do Espírito Santo ainda não foi buscar o prêmio de R$ 50 milhões 'faturado' há oito dias, no concurso 2658 da Mega-Sena. O ganhador, de Aracruz (onde a aposta foi feita), no Norte do Espírito Santo, levou sozinho o sorteio realizado no dia 21 de novembro, cravando os seis números:  05-13-39-51-58-60, segundo informou a Caixa Econômica Federal.
O jogo foi feito na Lotérica Aracruz, no Centro da cidade e foi realizada em jogo simples. Segundo as regras da Caixa Econômica Federal, o vencedor tem 90 dias para resgatar o dinheiro, ou seja, o aracruzense ainda tem 82 dias para sacar o dinheiro em alguma agência bancária. 
Além do 'felizardo' da Mega, um outro apostador de Vitória teve cinco acertos no concurso e levou R$41.036,33. O jogo foi feito na Lotérica Sino da Sorte.

Sorte grande para o ES

Depois dese concurso, duas pessoas ganharam na quina da Mega-Sena, no concurso 2660, sorteado no último sábado (25). As apostas foram feitas em Vila Velha e em Vitória. Os sortudos que marcaram cinco das seis dezenas vão levar para casa, cada um, R$ 49.487,39.
Ambos jogos foram de apostas simples, feitas, respectivamente, na Lotéricas Vila Velha, localizada no Centro, e na Ligue Loteria LTDS, na Enseada do Suá. Os números sorteados foram 06-12-13-20-38-60. O prêmio principal premiado a quem acerta os seis números acumulou em R$ 32 milhões após ninguém acertar.
Além da quina, outras 86 pessoas no estado ganharam na quadra levando R$ 960,00. As cidades mais premiada foram Vitória e Serra, com 13 vencedoras em cada.

Veja Também

Mega-Sena passa a ser sorteada três vezes por semana

Passo a passo para resgatar o prêmio da loteria com segurança e sigilo

Prêmio de R$ 50 milhões é o terceiro para o ES na Mega-Sena só em 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados