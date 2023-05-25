Mega-Sena: apostas no ES batem na trave e quase levam R$ 39 milhões

Duas apostas feitas no Espírito Santo bateram na trave ao acertarem a quina na Mega-Sena sorteada nesta quarta-feira (24) e quase levaram o prêmio de R$ 39 milhões – o principal, de quem acertasse os seis números. Como ninguém marcou a faixa principal, o prêmio acumulou em R$ 45 milhões para o próximo concurso.
No Espírito Santo, levaram a quina do concurso 2595 uma aposta simples feita pela internet em Ibatiba, no Sul do Estado (quantia de R$ 104.533,47), e uma aposta de bolão na Grande Vitória – feito na Loteria Portal da Sorte, na Serra (faturou R$ 313.600,25).
Além das duas apostas capixabas, outras 20 apostas feitas em outros Estados do Brasil conseguiram acertar as cinco dezenas do concurso 2595. Os números sorteados na noite desta quarta-feira (24) no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 13 - 34 - 39 - 50 - 52.