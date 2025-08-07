Susto

Médico do ES celebra alta após bactéria no cérebro devido a lesão em obturação dental

Eduardo Passamai ficou na UTI por quase três meses após fazer uma cirurgia devido a danos no cérebro causado por uma bactéria contraída a partir de uma obturação no dente

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:44

Uma lesão causada por uma obturação dental mudou para sempre a vida do cirurgião plástico Eduardo Passamai. O reparo quebrou e provocou um ferimento na boca do médico: essa foi a porta de entrada para uma bactéria, que acabou chegando ao cérebro. Por conta do problema, o profissional precisou passar por uma cirurgia e ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Vitória por quase três meses.

Devoto de Nossa Senhora da Penha, o cirurgião contou, em entrevista à TV Gazeta, que os primeiros sintomas começaram no final de abril, no dia seguinte à Romaria dos Homens, da Festa da Penha, evento do qual ele participa há 31 anos.

Tive uma dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça que eu nunca tinha tido na vida. Aí vim para o hospital achando que era uma enxaqueca. De repente, cheguei ao hospital com uma hipertensão craniana que eu não sabia, e logo já estava apagado Eduardo Passamai Cirurgião plástico

Eduardo contou que, quando despertou, tomou um susto ao descobrir que estava na UTI e chegou a acreditar que tinha um tumor cerebral, porque escutava a equipe falando sobre uma cirurgia. “Eu levantei a mão e uma enfermeira muito doce me perguntou se alguém tinha conversado comigo. Eu falei: 'Olha, se conversou, eu não lembro, porque eu acordei agora'. Aí ela falou da possibilidade de eu ter que ser operado, e eu questionei. 'Nó cérebro?' E ela respondeu que sim, uma neurocirurgia”, contou o médico.

Somente então o cirurgião plástico descobriu que o problema havia sido causado por uma bactéria, que, a partir da lesão provocada na boca pela obturação do dente, havia chegado ao coração, onde ocasionou uma pequena lesão cardíaca, e depois subiu até o cérebro.

Ele contou que uma ressonância realizada no final daquele dia mostrou três abscessos cerebrais, sendo o maior de seis centímetros. As bolsas de pus provocaram um inchaço no cérebro, que resultou em hipertensão craniana. “Aí o médico 'entrou' exatamente em cima da lesão, fazendo a punção. Aspirou e tirou de 6 a 7 mls de secreção purulenta, e daí para frente começamos o tratamento com antibiótico para as lesões irem diminuindo", contou Eduardo.

O tratamento foi longo, inclusive devido a uma arritmia que Eduardo teve, o que resultou em uma internação mais longa na UTI. A alta médica veio somente na semana passada. Apesar de a situação vivida pelo cirurgião plástico ter começado de forma repentina, ele lembra que não foi totalmente inesperada. Isso porque uma de suas pacientes fez um tipo de premonição sobre o que o aguardava.

“Ela é evangélica e uma das questões dela que ela faz algumas revelações. Eu não peço e nunca pedi, mas ela segurou meu braço e fez uma revelação que como eu sofreria uma doença, eu teria minha carne tocada, mas minha fé seria aumentada. Essas foram as palavras dela, cerca de dois meses antes", disse.

Eduardo explicou que a fala da mulher, que já havia feito outras previsões que se mostraram corretas, foram levadas a sério. “Ela disse que a fé seria aumentada e foi, realmente".Mas a conexão com Deus não foi a única coisa que mudou. Segundo o cirurgião plástico, a relação com os filhos e a própria mãe, por exemplo, melhoraram significativamente após o episódio.

“Vou sair daqui completamente diferente de como eu entrei. Um melhor pai, um melhor amigo, um melhor médico… Minha ideia é mostrar para as pessoas que pode acontecer o que for na sua vida, se você tentar tirar sempre o lado bom daquilo que está acontecendo, aquilo ali vai te fazer crescer e ser uma pessoa melhor, você vai tirar muito coisa positiva daquele experimento, daquele momento ali", finalizou.

