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Riscos a pedestres

Marquise que estava caindo aos pedaços no Centro de Vitória é demolida

Cobertura sobre a situação na Avenida Jerônimo começou a partir da denúncia de um leitor de A Gazeta. Confira o desfecho
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 abr 2023 às 13:12

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 13:12

Uma marquise no Centro de Vitória que estava em condições precárias foi finalmente demolida. Em intervalo de sete dias após denúncia de leitor de A Gazeta e reportagem sobre a situação, o reparo do que oferecia risco a pedestres foi realizado.
Marquise com risco de desabamento
Situação de marquise sem isolamento em calçada | 13/03/2023 Crédito: Fernando Madeira
  • No dia 7 de março, o leitor Luís Alberto da Silva Lima acionou a Redação de A Gazeta para alertar que uma marquise estava havia pelo menos 15 dias com buracos e caindo aos pedaços, colocando em risco quem passava pela calçada da Avenida Jerônimo Monteiro, uma das principais do Centro da Capital.

  • No dia 13 de março, o repórter-fotográfico Fernando Madeira foi ao local e registrou que a situação permanecia a mesma narrada pelo leitor. Acionamos  a Prefeitura de Vitória para entender o que estava acontecendo e por que o local não estava isolado.
     
  • No dia 14 de março, uma reportagem sobre a situação foi publicada em A Gazeta. A gestão municipal informou que já havia diagnosticado a irregularidade na semana anterior, identificando os responsáveis e lavrando auto de intimação para que providências sobre a marquise fosse tomadas. 

  • No dia 16 de março — dois dias após a reportagem —  uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) foi ao local. Engenheiros constataram possibilidade de queda da marquise e do reboco e recomendaram o isolamento da área para evitar acidentes. 

  • No dia 21 de março, a Prefeitura de Vitória informou que a obra de demolição havia sido iniciada. No mesmo dia, o repórter-fotográfico Fernando Madeira retornou ao local e registrou o desfecho do problema.
Marquise que ameaçava desabar é demolida no Centro de Vitória
Parte de marquise que estava caindo aos pedaços é demolida | 21/03/2023 Crédito: Fernando Madeira

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