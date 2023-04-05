Marquise que estava caindo aos pedaços no Centro de Vitória é demolida

- No dia 7 de março, o leitor Luís Alberto da Silva Lima acionou a Redação de A Gazeta para alertar que uma marquise estava havia pelo menos 15 dias com buracos e caindo aos pedaços, colocando em risco quem passava pela calçada da Avenida Jerônimo Monteiro, uma das principais do Centro da Capital.
- No dia 13 de março, o repórter-fotográfico Fernando Madeira foi ao local e registrou que a situação permanecia a mesma narrada pelo leitor. Acionamos a Prefeitura de Vitória para entender o que estava acontecendo e por que o local não estava isolado.
- No dia 14 de março, uma reportagem sobre a situação foi publicada em A Gazeta. A gestão municipal informou que já havia diagnosticado a irregularidade na semana anterior, identificando os responsáveis e lavrando auto de intimação para que providências sobre a marquise fosse tomadas.
- No dia 16 de março — dois dias após a reportagem — uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) foi ao local. Engenheiros constataram possibilidade de queda da marquise e do reboco e recomendaram o isolamento da área para evitar acidentes.
- No dia 21 de março, a Prefeitura de Vitória informou que a obra de demolição havia sido iniciada. No mesmo dia, o repórter-fotográfico Fernando Madeira retornou ao local e registrou o desfecho do problema.
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