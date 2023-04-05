Marquise que estava caindo aos pedaços no Centro de Vitória é demolida

Veja opções de como entrar em contato com a Redação:

Telefone: (27) 3321-8699

WhatsApp: clique aqui

E-mail: relacionamento @redegazeta.com.br



Via formulário: clique aqui

Você também pode clicar no botão "Fale com a Redação", disponível ao fim de todas as reportagens publicadas em A Gazeta. Lembre de detalhar bem a sua demanda e enviar fotos, áudios ou vídeos sempre que for possível.