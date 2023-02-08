Postes foram retirados do meio da pista nesta quarta-feira (08) Crédito: Breno dos Reis

Inicialmente, a retirada seria feita até o final deste mês. Em nota enviada na terça-feira (7), a empresa afirmou que a obra para mudança dos postes estava prevista no cronograma e seria realizada até o fim de fevereiro.

EDP salientou ainda que os postes não foram instalados na rodovia e encontravam-se no local correto. Após uma obra de alargamento da via, por parte do órgão responsável pela estrada, foi solicitada a mudança de lugar dos postes. A distribuidora imediatamente iniciou o projeto e buscou aprovações pelos órgãos competentes, bem como definiu a programação da obra.

Your browser does not support the audio element. Um dia após reportagem, postes são retirados do meio de rodovia em Vila Velha

Nota da EDP | Na íntegra "A EDP esclarece que não instala postes no meio de estradas e rodovias. Neste caso, os postes encontravam-se no local correto e ficaram naquela posição após a realização de uma obra de alargamento da via, por parte do órgão responsável pela estrada, que liberou o trecho da pista para a passagem de veículos antes da relocação dos postes. Diante dos potenciais riscos, a distribuidora está realizando a mudança dos postes nesta quarta-feira, dia 8".

O que diz o DER-ES

Também em nota enviada na terça (7), o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que as duas estruturas estavam na lista de postes a serem removidos pela EDP. A solicitação foi feita, e o DER-ES afirmou aguardar os trâmites para o efetivo deslocamento.

Após a resposta da EDP que informava sobre o alargamento da via promovido pelo DER-ES, A Gazeta entrou em contato com o departamento para entender o que aconteceu. Em conversa com a reportagem, o diretor-presidente Luiz Cesar Maretto pediu desculpas à população pelo transtorno e afirmou que os postes ficaram no local no momento em que houve o alargamento da via. A expectativa do engenheiro responsável pela obra era que os postes fossem retirados imediatamente depois da pavimentação, ainda no ano passado.

EDP retira postes em Xuri, Vila Velha

Maretto não soube dizer quando exatamente terminou a obra de alargamento da estrada, mas afirmou que aconteceu no fim de 2022. "É feio deixar dois postes na rodovia, mas o engenheiro fez o melhor possível. Era preciso alargar a via e, naquele momento, ele solicitou à EDP a retirada dos postes", afirmou.

O trecho onde os veículos passam era estrada de terra. Durante a pavimentação promovida pelo DER-ES, colocando bloquetes na ES 388, os dois postes ficaram no trecho. Com a retirada das duas estruturas, o trecho deve ter pista dupla para trânsito dos veículos.

O DER-ES foi procurado mais uma vez nesta quarta-feira (8), após a retirada dos postes, mas não respondeu até a publicação deste texto.

Entenda o caso

Dois postes no meio de uma rodovia estadual provocaram revolta entre moradores da região do Xuri. Segundo relato de um morador que fez imagens do trecho (veja abaixo), as estruturas foram colocadas no local há cerca de quatro meses, ocupando a faixa da direita da ES 388. Os postes ficam a poucos metros de distância um do outro, inviabilizando o trânsito de veículos.

O estudante Breno dos Reis, que mora na região, fez um vídeo chamando atenção para a falta de sinalização dos postes. Segundo ele, a situação oferece risco de acidente, principalmente para quem não conhece o trecho.

"Olha os postes, não têm nem sinalização. Quatro meses e até agora nada. Acidentes quase aconteceram aqui. A situação é complicada. Aquele que não conhece a estrada corre risco de bater. A EDP foi acionada, mas não fez nada", afirmou Breno.