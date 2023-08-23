Marceneiro de Itarana faz tábua para cortar carne e enxerga imagem sacra nela

Há quem veja duas imagens diferentes na peça: uma de Maria, e outra de Jesus Crédito: Leitor | Adriana Rios | A Gazeta

Alguns podem achar que é milagre, outros que é um simples truque de visão. Mas o fato é que uma peça de madeira produzida em Itarana , no Noroeste capixaba, virou assunto na região nos últimos dias, por ter um desenho que "lembra" duas importantes figuras sacras. Há relatos de pessoas que veem o contorno de Jesus; enquanto outros já enxergam a imagem de Maria.

Quem criou a obra foi o marceneiro João Martins de Oliveira, de 61 anos, que mora na comunidade de Limoeiro de Santo Antônio, zona rural do município. Ele conta que produziu a peça de madeira no dia 9 de agosto e que, no dia seguinte, moradores começaram a notar algo diferente.

"Na verdade, é uma tábua que o pessoal procura para cortar carne. Fiz assim, sem malícia, e deu o que deu. Um rapaz veio aqui no dia seguinte e viu Jesus. Eu também vejo, embora outras pessoas dizem ser Nossa Senhora. Apareceu do nada, do nada mesmo. Estou com 61 anos e é a primeira vez que isso acontece", destacou.

"Não vou vender, não. Ela marcou a minha história, então vou deixá-la comigo " João Martins de Oliveira - Marceneiro

Peça inicialmente foi criada para ser uma tábua de cortar carnes; agora, o marceneiro não tem intenção de vendê-la Crédito: João Martins de Oliveira

Por que isso acontece?

Considerado um fenômeno psicológico, a pareidolia faz com que as pessoas reconheçam padrões em outras coisas. É importante ressaltar, no entanto, que essas percepções são pessoais. Mesmo que um indivíduo esteja enxergando um rosto em uma forma geométrica, outra pessoa pode não ver a mesma imagem.

Um exemplo de como a pareidolia está presente no cotidiano são os populares emojis. Os desenhos são entendidos pelo cérebro humano como representações de rostos. Estes símbolos utilizados nas comunicações por meio de mensagens de texto, tanto em computadores quanto celulares, são úteis para transmitir sentimentos e emoções.