Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Você também vê?

Marceneiro de Itarana faz tábua para cortar carne e enxerga imagem sacra nela

Há relatos de pessoas que veem o contorno de Jesus; enquanto outros já enxergam a imagem de Maria. Obra foi feita na zona rural de Itarana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2023 às 15:14

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 15:14

Obra lembra duas imagens sacras: o de Maria e de Jesus
Há quem veja duas imagens diferentes na peça: uma de Maria, e outra de Jesus Crédito: Leitor | Adriana Rios | A Gazeta
Alguns podem achar que é milagre, outros que é um simples truque de visão. Mas o fato é que uma peça de madeira produzida em Itarana, no Noroeste capixaba, virou assunto na região nos últimos dias, por ter um desenho que "lembra" duas importantes figuras sacras. Há relatos de pessoas que veem o contorno de Jesus; enquanto outros já enxergam a imagem de Maria. 
Quem criou a obra foi o marceneiro João Martins de Oliveira, de 61 anos, que mora na comunidade de Limoeiro de Santo Antônio, zona rural do município. Ele conta que produziu a peça de madeira no dia 9 de agosto e que, no dia seguinte, moradores começaram a notar algo diferente.
"Na verdade, é uma tábua que o pessoal procura para cortar carne. Fiz assim, sem malícia, e deu o que deu. Um rapaz veio aqui no dia seguinte e viu Jesus. Eu também vejo, embora outras pessoas dizem ser Nossa Senhora. Apareceu do nada, do nada mesmo. Estou com 61 anos e é a primeira vez que isso acontece", destacou. 
"Não vou vender, não. Ela marcou a minha história, então vou deixá-la comigo  "
João Martins de Oliveira - Marceneiro 
Obra foi criada por um marceneiro do interior de Itarana, na região Noroeste do Estado
Peça inicialmente foi criada para ser uma tábua de cortar carnes; agora, o marceneiro não tem intenção de vendê-la Crédito: João Martins de Oliveira

Por que isso acontece?

Considerado um fenômeno psicológico, a pareidolia faz com que as pessoas reconheçam padrões em outras coisas. É importante ressaltar, no entanto, que essas percepções são pessoais. Mesmo que um indivíduo esteja enxergando um rosto em uma forma geométrica, outra pessoa pode não ver a mesma imagem.
Um exemplo de como a pareidolia está presente no cotidiano são os populares emojis. Os desenhos são entendidos pelo cérebro humano como representações de rostos. Estes símbolos utilizados nas comunicações por meio de mensagens de texto, tanto em computadores quanto celulares, são úteis para transmitir sentimentos e emoções.
O marceneiro João Martins de Oliveira e a reportagem de A Gazeta conseguiram notar a semelhança. E você? Vê alguma das duas imagens? 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

jesus cristo Itarana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso
Imagem de destaque
Gatos gostam de ser levados para passear ou isso é apenas um capricho dos tutores?
Imagem de destaque
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados