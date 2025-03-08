Mara Taises e Colatina: pais inspirados dão às filhas nomes de cidades do ES

Mara Taises Rosa de Almeida Castro e Carlyane Colatina Motta Alves Pinto Crédito: Divulgação

A chegada de um filho é um momento muito importante na vida de um casal, e a escolha do nome é uma decisão nem sempre fácil. Enquanto alguns usam e abusam da criatividade para elaborar um nome único, outros seguem as tendências, como os mais usados do momento, ou até inspirados em citações bíblicas. Há ainda quem se inspirou no amor por cidades capixabas para batizarem seus bebês.

É o caso da Mara Taises Rosa de Almeida Castro, de 34 anos. A dona de casa não é capixaba, mas ganhou nome da cidade do Litoral Sul do Espírito Santo, Marataízes . O pai dela resolveu homenagear o município após uma breve passagem pelo Estado.

“O senhor Sebastião de Souza, o popular Dedê, era pedreiro e passou um tempo na cidade de Marataízes trabalhando. Meu pai achou maravilhoso o nome e a cidade, disse que era muito bonita. Meu nome, na verdade, já havia sido decidido, seria Odete, em homenagem a uma tia”, contou Mara Taises, que nasceu em Mendes, no Rio de Janeiro. Outra curiosidade na história dela foi o registro em cartório.

No dia em que meu pai foi registrar meu nome, contam que o cartório se negou a colocar o nome da cidade. Foi aí que resolveu dar nome composto e colocar o ‘s’ no lugar de ‘z’, do Marataízes. São muitas piadinhas com meu nome, a vida toda. Muitas com relação até ao abacaxi, por conta da propaganda do carro que passa na rua vendendo a fruta. Elas dizem: olha, seu caminhão passou por aqui Mara Taises Rosa de Almeida Castro - Dona de casa

Mara Taises, que nunca esteve no balneário, disse tem a curiosidade de conhecer a cidade que somente acompanha por fotos e vídeos.

Homenagem no Noroeste do ES

Outro pai que também se encantou pelas terras capixabas e resolveu fazer um tributo com o nome de um dos filhos. Em Colatina , o radialista cearense Carlos Alves Pinto, de 65 anos, registrou a filha como Carlyane Colatina Motta Alves Pinto. A menina atualmente está com 15 anos.

A ideia do nome foi por que gosto de Colatina. Cheguei à cidade em 1999 e não voltei mais para o Rio de Janeiro. Gosto muito daqui, acho maravilhosa, fantástica e resolvi dar o nome da minha filha de Carlyane Colatina devido à história de Colatina, que teve o nome influenciado também por uma mulher, a dona Colatina Carlos Alves Pinto - Radialista, pai de Carlyane Colatina

Conta a história que Colatina Soares de Azevedo nasceu em São Paulo, em 1864, e se casou com o capixaba Muniz Freire em 1882, antes dele se tornar governador do Espírito Santo. E a próspera vila que surgia no começo do século passado às margens do Rio Doce acabou recebendo o nome da então esposa do governador da época.

A homenageada, a estudante Carlyane Colatina Motta Alves Pinto, revela que quando criança chegou a questionar os pais pelo nome tão diferente dos colegas de escola.

No início estranhei, mas depois entendi e fiquei feliz por meu pai ter homenageado a cidade onde fez sua carreira. Alguns pensam que Colatina é até um sobrenome Carlyane Colatina Motta Alves Pinto - Estudante de 15 anos

Perguntado se a adolescente gosta da homenagem, o pai disse que todos gostaram. “Ela gosta do nome, é muito bem aceito pela família, pelas pessoas e pelos colegas do colégio, chamam ela de Colatina e é muito bacana”, revelou o pai.