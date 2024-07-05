Manequim é confundido com corpo em lagoa de Linhares; vídeo

Imagine a seguinte situação: você está passando por um determinado local e se depara com um possível cadáver. Nesse momento, você aciona os órgãos responsáveis para que eles verifiquem a situação. No entanto, o "corpo", na realidade, era um boneco manequim, daqueles utilizados nas vitrines das lojas.

Apesar de bizarra, a situação narrada de fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (5), na lagoa da Linha Verde, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Tudo começou quando uma pessoa que estava passando pela região suspeitou de que havia um corpo boiando na lagoa.

A pessoa acionou o Corpo de Bombeiros Militar, mas, quando a corporação chegou no local, logo foi constatado que não se tratava de um corpo, mas sim de um manequim.

"Pela manhã, fomos acionados por uma pessoa que passou na Linha Verde e avistou o que possivelmente seria um corpo boiando. Deslocamos com a equipe até o local e constatamos que se tratava de um manequim" Sargento Ramlow - Corpo de Bombeiros Militar do ES

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o sargento Ramlow, do Corpo de Bombeiros Militar capixaba, disse que apesar de engraçada, a situação causa transtornos para a corporação, que precisa ter o esforço de deslocar uma equipe para verificar a ocorrência.