Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso curioso

Manequim é confundido com corpo em lagoa de Linhares; vídeo

Uma pessoa que passava pela Linha Verde suspeitou de que havia um corpo boiando na lagoa; bombeiros foram ao local e constataram que se tratava de um manequim
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

05 jul 2024 às 14:54

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 14:54

Imagine a seguinte situação: você está passando por um determinado local e se depara com um possível cadáver. Nesse momento, você aciona os órgãos responsáveis para que eles verifiquem a situação. No entanto, o "corpo", na realidade, era um boneco manequim, daqueles utilizados nas vitrines das lojas. 
Apesar de bizarra, a situação narrada de fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (5), na lagoa da Linha Verde, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Tudo começou quando uma pessoa que estava passando pela região suspeitou de que havia um corpo boiando na lagoa. 
A pessoa acionou o Corpo de Bombeiros Militar, mas, quando a corporação chegou no local, logo foi constatado que não se tratava de um corpo, mas sim de um manequim. 
"Pela manhã, fomos acionados por uma pessoa que passou na Linha Verde e avistou o que possivelmente seria um corpo boiando. Deslocamos com a equipe até o local e constatamos que se tratava de um manequim"
Sargento Ramlow - Corpo de Bombeiros Militar do ES
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o sargento Ramlow, do Corpo de Bombeiros Militar capixaba, disse que apesar de engraçada, a situação causa transtornos para a corporação, que precisa ter o esforço de deslocar uma equipe para verificar a ocorrência. 
"Isso aí é a população que infelizmente joga lixo lá [na lagoa], [...], gera tanto o transtorno do lixo quando o transtorno de ter que deslocar uma guarnição para ir até lá e verificar a situação", finalizou o sargento. 

Veja Também

Homem bate quadriciclo em árvore e morre em acidente em Itapemirim

Motociclista é assassinado a tiros ao pilotar em rodovia de Ecoporanga

Dupla é presa com drogas e câmeras para vigiar polícia em casa em Muqui

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados