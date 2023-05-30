Mais de 16 mil estudantes podem ter o CartãoGV bloqueado

CartãoGV: prazo para recadastramento de estudantes termina na quarta-feira (31) Crédito: Divulgação | GVBus

O procedimento deve ser feito até quarta-feira (31) e tem que ser realizado pelos próprios estudantes pela internet, no site do GVBus , com os documentos necessários anexados, incluindo o formulário assinado e carimbado pela instituição de ensino. Caso o cadastro não seja feito, o cartão será bloqueado a partir de quinta-feira (1º).

Segundo a GVBus, até o momento, 16.072 alunos ainda não acessaram o site para realizar o recadastramento e um total de 15.726 estudantes ainda precisam finalizar o recadastro, seja porque não enviaram a documentação ou porque estão com alguma pendência. O processo é considerado indispensável para comprovar que o usuário continua matriculado em uma instituição de ensino.

Os estudantes que já acessaram o sistema e concluíram o cadastro ou recadastro já estão regularizados para 2023. Para conferir se o processo foi aprovado ou recusado, o aluno deve acessar o site gvbuscadastramento.gvbus.org.br

"Assim, é possível confirmar que tem direito a usufruir do benefício. Já para aqueles que fizeram ou vão fazer a solicitação do cartão pela primeira vez este ano, não há necessidade de também renovar o cadastro em 2023, o que, no entanto, deve ser realizado nos próximos anos" Elias Baltazar - Diretor do GVBUs

Herta Veiga Plaster Pedrini, gerente administrativa dos postos do GVBus, afirma que as principais pendências que acontecem e atrasam ou dificultam o processo são: a falta de assinaturas (do aluno e/ou da instituição de ensino) e carimbo da escola; documentos digitalizados com parte do formulário ilegíveis; inconsistências de informações; e falta de documentos. A expectativa do sindicato é de que mais de 77 mil estudantes façam o cadastro/recadastro em 2023.

Escolas precisam estar regularizadas

Para que o estudante consiga concluir o recadastramento, usar o cartão ou efetuar a compra de novos créditos, as instituições de ensino também devem estar recadastradas no sistema. Caso a escola não esteja regularizada, o código que será usado pelos seus alunos na hora do cadastro não será enviado.

"A primeira coisa que o aluno precisa saber é se a escola já atualizou o cadastro dela junto ao GVBus. Se a instituição de ensino estiver regularizada, o estudante já pode fazer o recadastro" Herta Pedrini - Gerente administrativa dos postos do GVBus

Caso o aluno verifique, ao acessar o sistema, que a escola está pendente com o recadastro, a orientação é entrar em contato diretamente com a instituição de ensino, para que a mesma realize o procedimento. Regularizada a situação, o aluno deve entrar novamente no sistema.