Mais de 1.200 cães e gatos vão ser castrados gratuitamente em Cariacica

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13:48
A população de cães e gatos de Cariacica será contemplada com o Programa Estadual de Controle Populacional e Bem-Estar de Animais (PetVida). Mais de 1,2 mil cães e gatos em situação de vulnerabilidade serão castrados gratuitamente no município. A ação vai priorizar protetores de animais, ONGs e famílias inscritas no CadÚnico.
De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), Cariacica recebeu um repasse de R$ 851 mil para a realização das castrações gratuitas.
Para viabilizar o procedimento, a Semdec publicou, na terça-feira (21), o edital de credenciamento das clínicas veterinárias que farão as cirurgias. Após essa etapa, será aberto o cadastro para os tutores interessados.
"Com os recursos repassados, vamos poder ampliar o cuidado com cães e gatos em situação de vulnerabilidade, fortalecer as ações de controle populacional e, principalmente, promover a educação ambiental e a guarda responsável”, afirmou a secretária de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica, Luciana Tibério
O Programa Estadual de Controle Populacional e Bem-Estar de Animais Domésticos – PetVida é uma iniciativa do governo do Estado, em parceria com as prefeituras e a sociedade civil, que tem como objetivo ampliar a proteção, o controle populacional e o bem-estar animal. Em 2024, o PetVida beneficiou 35 municípios capixabas, com um aporte de aproximadamente R$ 5 milhões.
Este conteúdo foi escrito por Samara Ramos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Mikaella Campos.
