Mãe que perdeu filho afogado no ES relata 'premonição' e pedido feito

Jovem estava com amigos no mar e todos começaram a se afogar; três deles foram salvos por guarda-vidas, mas Lucas afundou

"Parecia que tinha algo me falando para ele não ir. Eu falei para você não ir, meu filho, por que você foi?", desabafou Sandra Tinoco, mãe de Lucas Tinoco, de 22 anos, que morreu afogado na praia de Marobá, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, no sábado (1). Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta, a mãe do jovem descreveu detalhes de como foi a conversa com o filho antes da tragédia.