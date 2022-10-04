Áreas desmatadas na Região Serrana do ES Crédito: Operação Mata Atlântica em Pé - MPES

Your browser does not support the audio element. Loteamentos irregulares no ES levam a desmatamento da Mata Atlântica

expansão imobiliária , principalmente em municípios da Região Serrana, tem sido um dos principais causadores do desmatamento da Mata Atlântica no Espírito Santo. Foi o que constatou a Operação Mata Atlântica em Pé, coordenada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), e que confirmou uma nova fronteira de desmate: Santa Leopoldina.

“Chamou a nossa atenção o grande número de desmatamentos pequenos, mas avançados em Santa Leopoldina”, relatou Fabrício Valentin Zanzarini, gerente de Licenciamento e Controle Florestal do Idaf, um dos órgãos que atuaram na operação.

A Operação Mata Atlântica em Pé foi realizada em 9 cidades. São elas:

Afonso Cláudio

Domingos Martins

Marechal Floriano

Santa Teresa

Santa Maria Jetibá

Santa Leopoldina

Alfredo Chaves

Linhares

Rio Bananal

O diretor-presidente do Iema, Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, relata que também foram constatados casos de desmate para expansão de cultivo, mas que o impacto maior decorre do surgimento de novos loteamentos.

“A pressão que temos no Estado é mais imobiliária. Uma pressão muito grande. Todo mundo quer viver perto da natureza e para isso destroem a natureza”, observa Alaimar.

Áreas desmatadas na Região Serrana do ES Crédito: Operação Mata Atlântica em Pé - MPES

É a mesma expansão que já atingiu outras cidades como Domingos Martins , como relata o dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caoa), promotor de Justiça Marcelo Lemos.

“Foram vários casos de loteamentos em Domingos Martins nos últimos anos e que agora o Iema, junto com a Promotoria local, está fazendo um trabalho para verificar se existe ou não a possibilidade de regularização destas áreas, com compensação, porque tem que custar caro derrubar uma árvore”, assinala Lemos.

É a mesma expansão imobiliária que migrou para outras cidades da Região Serrana, como Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, e agora está atingindo também Santa Leopoldina.

O Ibama deu um prazo de 15 dias para as pessoas deixarem suas casas. As famílias também receberam multas entre R$ 5 e R$ 10 mil. O loteamento irregular, com área total de quatro hectares, o equivalente a cerca de quatro campos de futebol, já tinha sido embargado, segundo o Ibama.

OPERAÇÃO IDENTIFICOU 30 HECTARES DE ÁREA DESMATADA

Áreas desmatadas na Região Serrana do ES Crédito: Operação Mata Atlântica em Pé - MPES

A terceira edição nacional da Operação Mata Atlântica em Pé constatou o desmate no Espírito Santo de 30,85 hectares de mata, o equivalente a 30 campos de futebol oficial. A operação partiu de 49 alertas e resultou em um volume de multas de R$ 1.236.095,05.

No ano passado, a segunda edição da operação encontrou um volume de área desmatada maior, 197,70 hectares. Segundo o chefe da divisão Técnico-Ambiental do Ibama, Luciano Bazoni Junior, naquela ocasião, as propriedades alvos da fiscalização eram maiores, o que totalizou um volume maior de área desmatada. Em 2021, foram 31 alertas e um total de R$ 1.160.450,00 de multas.

Deflagrada de forma simultânea em 17 Estados onde ainda existem remanescentes do bioma, no Espírito Santo ela foi realizada entre os dias 19 e 28 de setembro. Foram fiscalizados 49 alvos em nove municípios, como áreas desmatadas ilegalmente, loteamentos irregulares e clandestinos, queimadas criminosas, desrespeito a embargos anteriores, entre outras ações criminosas, a fim de fazer cessar os ilícitos e responsabilizar os infratores nas esferas administrativa, civil e criminal, de acordo com a competência de cada órgão.

Só a Polícia Militar Ambiental registrou 38 boletins criminais. O Idaf, que fiscalizaria 6 locais e fechou a operação com a visita a 16 pontos, registrou 21 autuações.

Participaram da Operação o Ministério Público do Espírito Santo, coordenador local da operação por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caoa), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e a Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH).

Áreas desmatadas na Região Serrana do ES Crédito: Operação Mata Atlântica em Pé - MPES

CUIDADOS ANTES DE COMPRAR LOTES NO INTERIOR

A compra de uma propriedade em cidades do interior requer alguns cuidados, como destaca o gerente de Licenciamento e Controle Florestal do Idaf, Fabrício Zanzarini. Três passos importantes é fazer uma consulta à prefeitura local, ao Idaf e ao Ibama para saber a situação da propriedade.

É preciso checar se o condomínio está regular, junto à prefeitura. “No momento de comprar um lote, mesmo que esteja sem vegetação, o ideal é consultar o Idaf, porque a área pode ter sido desmatada no passado e está embargada, algo que a pessoa vai descobrir quando começa a construir”, explica Zanzarini.

Os embargos do Ibama são públicos, e os do Idaf podem ter a consulta solicitada ao órgão. “Informamos se a área está regular e se pode ou não fazer a supressão da vegetação no local”, explica o gerente.

A mesma consulta deve ser feita por produtores que pretendem expandir sua área cultivável. “Existe a possibilidade dele fazer alguma supressão da vegetação mais rala, para aumentar o cultivo, desde que obedecendo às questões legais”, acrescenta Zanzarini.