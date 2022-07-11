Mata Atlântica vira protagonista de campanha de conscientização

A palmeira juçara é uma espécie nativa da Mata Atlântica e, por isso, é indicada para a região do Vale da Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação | Incaper

Para dar visibilidade à importância de preservação das florestas, a Vale desenvolveu a campanha “Conhecer para Preservar”, que traz para a TV algumas curiosidades sobre a Mata Atlântica, instigando o espectador a descobrir sobre determinada espécie a partir de suas características.

Campanha da Vale "Cuidar para Preservar" Crédito: divulgação

Por exemplo, você sabia que o jequitibá é uma árvore símbolo do Espírito Santo? Ou que a ``Jueirana-Facão'', espécie de árvore encontrada na Reserva Natural Vale, é considerada um elo entre a Mata Atlântica e a Amazônia e foi listada entre as 10 espécies recém-descobertas mais incríveis do mundo em 2018? O ranking é do Instituto Internacional de Exploração de Espécies, que faz parte da Universidade Estadual de Nova York.

Além do jequitibá e da jueirana-facão, a campanha traz informações sobre a aroeira (pimenta-rosa), o cacau e sobre a palmeira juçara, esta última considerada uma espécie bandeira da Mata Atlântica. O objetivo é gerar interesse e conhecimento sobre as florestas, já que só podemos proteger ou ajudar a proteger aquilo que conhecemos.

A campanha é composta por seis VTs de 30” veiculados na TV e nos cinemas, e conta também com ações de mídia digital em redes próprias da Vale e de influenciadores, comunicação externa e um estande para ação promocional em um grande shopping, que levará um pouco mais da experiência da Reserva Natural Vale para o público. Também estão sendo realizadas ações de experiência junto à floresta no Parque Botânico Vale para colaboradores e comunidades.

Sem Limites para Doar

Sabe aquele seu casaco solitário, perdido no guarda-roupa? Ele pode ser a companhia e o acalento para quem sofre com o inverno, que este ano tem mais dias frios e tempo mais seco na Grande Vitória.

Campanha da Fire para arrecadação de agasalho Crédito: divulgação

Sabe aquele seu casaco solitário, perdido no guarda-roupa? Ele pode ser a companhia e o acalento para quem sofre com o inverno, que este ano tem mais dias frios e tempo mais seco na Grande Vitória.

Com o mote “Enquanto seu calçado está sozinho, tem alguém com frio, Doe.”, a campanha incentiva as pessoas a doarem casacos, calças, calçados, meias em bom estado e o que mais puderem para proteger quem mais precisa do frio.

Faça sua doação na banca Tabacaria Ponto Com, localizada à Rua João da Cruz, 200, Praia do Canto, Vitória.

Claro Fibra chega a Aracruz com banda larga de ultravelocide

Profissional da operadora instalando Claro Fibra em Aracruz, região Norte do Espírito Santo Crédito: divulgação

A Claro, que incorporou o portfólio de serviços residenciais da NET, lançou este mês em Aracruz a tecnologia de banda larga de ultravelocidade e TV por assinatura, por meio de uma rede nova de fibra óptica. A empresa é a líder em TV por assinatura no país e maior hub de conteúdo da América Latina.

“A Claro está maior e mais completa e chega com todos os seus serviços em Aracruz. Com a ultravelocidade da Claro fibra, nossos clientes podem estudar, trabalhar, aproveitar os melhores conteúdos e ainda jogar online com a máxima performance”, afirma Gabriela Derenne, diretora Regional da Claro.

Diversas ativações de mídia foram realizadas na cidade para divulgar a chegada da tecnologia de fibra óptica aos moradores. Foram espalhados pela cidade dez outdoors e dez busdoors, além de manoplas em carrinhos de supermercado Kinkas e em painéis no Shopping Oriundi. O anúncio da chegada da fibra também foi veiculado na Rádio Litoral FM.

Texto de Thiago Jesus e Leandro Neves

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Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.