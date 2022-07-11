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"Conhecer para Preservar"

Mata Atlântica vira protagonista de campanha de conscientização

Projeto da Vale tem o objetivo de gerar interesse e conhecimento sobre as florestas em prol da preservação

Públicado em 

11 jul 2022 às 19:09
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

A palmeira juçara é uma espécie nativa da Mata Atlântica e, por isso, é indicada para a região do Vale da Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves
A palmeira juçara é uma espécie nativa da Mata Atlântica e, por isso, é indicada para a região do Vale da Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação | Incaper
Para dar visibilidade à importância de preservação das florestas, a Vale desenvolveu a campanha “Conhecer para Preservar”, que traz para a TV algumas curiosidades sobre a Mata Atlântica, instigando o espectador a descobrir sobre determinada espécie a partir de suas características.
Campanha da Vale
Campanha da Vale "Cuidar para Preservar" Crédito: divulgação
Por exemplo, você sabia que o jequitibá é uma árvore símbolo do Espírito Santo? Ou que a ``Jueirana-Facão'', espécie de árvore encontrada na Reserva Natural Vale, é considerada um elo entre a Mata Atlântica e a Amazônia e foi listada entre as 10 espécies recém-descobertas mais incríveis do mundo em 2018? O ranking é do Instituto Internacional de Exploração de Espécies, que faz parte da Universidade Estadual de Nova York.
Além do jequitibá e da jueirana-facão, a campanha traz informações sobre a aroeira (pimenta-rosa), o cacau e sobre a palmeira juçara, esta última considerada uma espécie bandeira da Mata Atlântica. O objetivo é gerar interesse e conhecimento sobre as florestas, já que só podemos proteger ou ajudar a proteger aquilo que conhecemos.
A campanha é composta por seis VTs de 30” veiculados na TV e nos cinemas, e conta também com ações de mídia digital em redes próprias da Vale e de influenciadores, comunicação externa e um estande para ação promocional em um grande shopping, que levará um pouco mais da experiência da Reserva Natural Vale para o público. Também estão sendo realizadas ações de experiência junto à floresta no Parque Botânico Vale para colaboradores e comunidades.

Sem Limites para Doar

Sabe aquele seu casaco solitário, perdido no guarda-roupa? Ele pode ser a companhia e o acalento para quem sofre com o inverno, que este ano tem mais dias frios e tempo mais seco na Grande Vitória.
Campanha da fIRE PARA A
Campanha da Fire para arrecadação de agasalho Crédito: divulgação
Sabe aquele seu casaco solitário, perdido no guarda-roupa? Ele pode ser a companhia e o acalento para quem sofre com o inverno, que este ano tem mais dias frios e tempo mais seco na Grande Vitória.
Com o mote “Enquanto seu calçado está sozinho, tem alguém com frio, Doe.”, a campanha incentiva as pessoas a doarem casacos, calças, calçados, meias em bom estado e o que mais puderem para proteger quem mais precisa do frio.
Faça sua doação na banca Tabacaria Ponto Com, localizada à Rua João da Cruz, 200, Praia do Canto, Vitória.

Claro Fibra chega a Aracruz com banda larga de ultravelocide

Profissional da operadora instalando Claro Fibra em Aracruz, região Norte do Espírito Santo
Profissional da operadora instalando Claro Fibra em Aracruz, região Norte do Espírito Santo Crédito: divulgação
A Claro, que incorporou o portfólio de serviços residenciais da NET, lançou este mês em Aracruz a tecnologia de banda larga de ultravelocidade e TV por assinatura, por meio de uma rede nova de fibra óptica. A empresa é a líder em TV por assinatura no país e maior hub de conteúdo da América Latina.
“A Claro está maior e mais completa e chega com todos os seus serviços em Aracruz. Com a ultravelocidade da Claro fibra, nossos clientes podem estudar, trabalhar, aproveitar os melhores conteúdos e ainda jogar online com a máxima performance”, afirma Gabriela Derenne, diretora Regional da Claro.
Diversas ativações de mídia foram realizadas na cidade para divulgar a chegada da tecnologia de fibra óptica aos moradores. Foram espalhados pela cidade dez outdoors e dez busdoors, além de manoplas em carrinhos de supermercado Kinkas e em painéis no Shopping Oriundi. O anúncio da chegada da fibra também foi veiculado na Rádio Litoral FM.
Texto de Thiago Jesus e Leandro Neves

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Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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