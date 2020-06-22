Linhares registra 24ª morte pelo novo coronavírus

Profissionais utilizam equipamentos de proteção especiais para realizar sepultamentos de vítimas da Covid-19 em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, confirmou , na tarde desta segunda-feira 22), a 24º morte de um paciente com Covid-19 na cidade.

De acordo com a secretaria municipal de Saúde de Linhares, a vítima é uma idosa de 76 anos, que estava internada na UTI de um hospital particular da cidade e possuía comorbidades. A paciente, que era moradora do bairro Novo Horizonte, faleceu na tarde desta segunda-feira (22).

Como determina o protocolo do Ministério da Saúde, a família foi orientada pelas equipes de Saúde do Município a realizar o sepultamento sem a realização de velório.

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