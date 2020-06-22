Linhares registra 24ª morte pelo novo coronavírus

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, confirmou , na tarde desta segunda-feira 22), a 24º morte de um paciente com Covid-19 na cidade.
De acordo com a secretaria municipal de Saúde de Linhares, a vítima é uma idosa de 76 anos, que estava internada na UTI de um hospital particular da cidade e possuía comorbidades. A paciente, que era moradora do bairro Novo Horizonte, faleceu na tarde desta segunda-feira (22).
Como determina o protocolo do Ministério da Saúde, a família foi orientada pelas equipes de Saúde do Município a realizar o sepultamento sem a realização de velório.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
Nos 22 dias do mês de junho, o número de pessoas que morreram vítimas da doença no município saltou de 6 para 24. O volume de casos confirmados também subiu. Segundo o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), já são 1093 pessoas infectadas com a Covid-19 na cidade.