Linha verde e estacionamento: as sugestões de moradores da Enseada para mudar trânsito

Estudo foi encaminhado ao MPES para suspender alterações feitas e com pedidos que já estavam previstos, mas não foram adotados pela Prefeitura de Vitória

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:49

Mesmo com as mudanças implementadas há mais de três meses no acesso à Terceira Ponte, moradores da Enseada do Suá, na Capital, ainda tentam reverter as alterações no trânsito da região. Em uma nova fase da disputa com a Prefeitura de Vitória, um estudo foi apresentado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) na expectativa de o órgão intermediar uma solução para a comunidade. Uma das propostas é retomar a "linha verde", que já constou no projeto da administração municipal.

No ofício enviado pela Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES), consta um projeto geométrico de sinalização, realizado pela Nós Arquitetura e Engenharia que, segundo a entidade, é um escritório especialista em projetos viários desenvolvidos para a própria prefeitura, governo do Estado e grandes empresas.

"O objetivo foi elaborar um estudo técnico independente, capaz de apresentar soluções viárias mais adequadas e seguras para a Rua Clóvis Machado e região, em consonância com o projeto contido no edital licitatório e com os interesses da comunidade local", pontua a Ameis, no ofício.

Entre as sugestões apresentadas, estão retomada da proposta de apenas ônibus e veículos de serviço serem autorizados a fazer conversão à direita na Clóvis Machado, para quem trafega no sentido Praia do Canto-Terceira Ponte — a chamada linha verde, que já esteve em projeto da prefeitura — e supressão de uma faixa sentido ponte para usar como estacionamento em alguns pontos e, em outro, para aumentar calçada.

O vice-presidente da entidade, Leandro Moulin, explica que, neste primeiro momento, o que a empresa contratada pela associação desenvolveu é apenas uma etapa, porque a prefeitura não passou os dados técnicos de contagem de tráfego no prazo de 48 horas, como havia sido combinado em reunião com a intermediação do MPES, realizada em 18 de julho.

Os dados são necessários, segundo a Ameis, para elaboração de estudo de simulação de tráfego, caso a prefeitura mantenha seu posicionamento de não atender às solicitações da associação e de adequação ao projeto originalmente aprovado pela comunidade. Moradores reclamam que obras na Enseada não seguiram projeto licitado. Pelo menos três pontos estão diferentes do apresentado à comunidade e têm sido motivo de queixas desde o início das intervenções, já concluídas pela Prefeitura de Vitória.

As mudanças na Rua Clóvis Machado são questionadas por moradores e comerciantes da Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini

A Promotoria de Justiça Cível de Vitória, segundo informações da assessoria do Ministério Público, afirma que a documentação será analisada para adoção das providências cabíveis, se necessárias. "O MPES reforça que segue acompanhando o caso, como mediador, conduzindo diálogo permanente, com a participação da comunidade local e do município de Vitória, reiterando seu compromisso de zelar pela defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis da sociedade."

A Prefeitura de Vitória, por sua vez, ressalta que está em diálogo com o Ministério Público para tratar de solicitações feitas pelos moradores da região sobre as intervenções do Plano Mobilidade Leste.

"As alterações viárias realizadas foram fruto de solicitações dos próprios moradores, que não apenas apresentaram as demandas, como também votaram e aprovaram as mudanças. O município reafirma seu compromisso com o diálogo e realiza reuniões constantes entre técnicos das secretarias municipais envolvidas nesse processo, sempre prezando pela mobilidade urbana e pelo bem-estar dos moradores, construindo, de forma conjunta, caminhos que beneficiem a coletividade", conclui a administração municipal, em nota.

