Foragido

Lavrador que decapitou homem em Santa Teresa é condenado a 21 anos de prisão

José Cândido Felix, de apelido "Gordinho" não compareceu ao júri e teve o nome incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão; crime ocorreu em abril de 2013

O Tribunal do Júri condenou, nesta quarta-feira (28), o lavrador José Cândido Felix, conhecido como "Gordinho", a 21 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de Lourival de Jesus Filho, crime ocorrido na madrugada de 16 de abril de 2013, no Córrego Milanezi, zona rural de Santa Teresa , na região Serrana do Espírito Santo. >

Os detalhes do crime

Segundo documentos do processo aos quais a reportagem teve acesso, no dia do crime, Lourival havia participado de um churrasco com a presença do homem apontado como algoz. Depois, a vítima foi para casa. O condenado, então, “aproveitando-se do repouso e da embriaguez da vítima, a pegou pela cabeça e, utilizando um facão, cortou o pescoço da vítima, decapitando-a”, diz a denúncia do Ministério Público (MPES) que embasou a acusação no júri.>