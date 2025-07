Caso Carlos Eduardo

Justiça marca julgamento de PM acusado de matar jovem em abordagem em Pedro Canário

Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos, foi morto com tiro à queima-roupa em março de 2023. O crime foi registrado por uma câmera de segurança e chocou o Estado

Publicado em 7 de julho de 2025 às 16:28 - Atualizado há 14 minutos

Está marcado para as 8h do dia 22 de agosto o início do julgamento, no Tribunal do Júri de São Mateus, do cabo da Polícia Militar Thafny da Silva Fernandes, indiciado pela Polícia Civil e acusado pelo Ministério Público (MPES) pelo assassinato de Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos. O crime ocorreu na manhã de 1º de março de 2023, durante uma abordagem no bairro São Geraldo, em Pedro Canário, no extremo Norte do Espírito Santo. A PM informou nesta segunda-feira (7) que Thafny segue preso no Presídio Militar no Quartel do Comando-Geral em Vitória. >

A ação, registrada por uma câmera de videomonitoramento, chocou o Estado na época. As imagens mostram o jovem rendido, com as mãos para trás, encostado em uma parede, quando o militar atira à queima-roupa.>

Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos Crédito: Redes Sociais

Fontes do Ministério Público informaram à reportagem que o julgamento foi desaforado de Pedro Canário, ou seja, transferido para outra comarca, medida adotada quando há necessidade de garantir imparcialidade e segurança no processo. As fontes também confirmaram a data e o horário do julgamento e destacaram que o caso tramita em segredo de Justiça.>

Três policiais militares foram presos no mesmo dia do crime, após a repercussão do vídeo que registrou a ação. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo, o autor do disparo que matou o adolescente foi o cabo Thafny. Não há detalhes sobre o andamento da investigação em relação aos demais envolvidos. >

Na época, o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, explicou que a ocorrência começou após uma denúncia de que suspeitos armados, envolvidos em disputa por pontos de tráfico, estariam intimidando moradores. Cinco policiais em duas viaturas foram até o local, onde houve troca de tiros. Três suspeitos foram abordados: um fugiu, outro foi preso com um simulacro, e o terceiro foi detido com uma pistola após pular o muro de uma residência. Não é visto no vídeo arma com o jovem que foi morto. Ainda segundo o comandante, os suspeitos seriam conhecidos como “gêmeos” e a região já havia registrado uma tentativa de homicídio e, duas semanas antes, um assassinato.>

A reportagem tenta localizar a defesa do cabo da PM Thafny da Silva Fernandes, e o espaço segue aberto para posicionamento. >

