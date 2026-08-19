Justiça determina medidas urgentes após superlotação em canil de Domingos Martins

Entre as medidas determinadas pela Justiça estão a identificação e avaliação clínica individualizada de todos os animais, com prioridade para os doentes, feridos ou expostos a conflitos, além da realização dos tratamentos veterinários necessários. A decisão também suspende o recebimento regular de novos cães, determina reforço da higiene e do controle de pragas e exige a correção de estruturas que possam causar fugas, acidentes ou agressões.





A prefeitura deverá apresentar, em até dez dias, um plano de trabalho para adequar a unidade e reduzir a superlotação. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 2 mil, limitada inicialmente a R$ 100 mil. O MPES informou que acompanhará o cumprimento das determinações.





A Prefeitura de Domingos Martins foi procurada por A Gazeta para se posicionar sobre o caso, mas não retornou até a última atualização desta matéria.