Jovens soltam rojões em base da Guarda Civil de Anchieta

Prefeitura disse que dois suspeitos do vandalismo foram detidos; ato danificou o telhado da garagem do imóvel

A base da Guarda Civil Municipal de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi alvo de vandalismo na noite da última quarta-feira (13). Um grupo com nove jovens soltou rojões no imóvel e fugiu correndo em seguida. Segundo a prefeitura, o ato danificou o telhado da garagem do imóvel.