Jovens do Ifes de Colatina são melhores do país em duas categorias de robótica

Com a classificação e o título de campeões brasileiros, os Titãs da Robótica se preparam para representar o Brasil na competição internacional, em 2026, na Coreia do Sul

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:56

Alunos do Ifes campus Colatina conquistam destaque nacional no Campeonato Brasileiro de Robótica Crédito: Divulgação | Equipe Titãs

Eles começaram em um laboratório do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Colatina, no Noroeste do Estado, e terminaram no topo do pódio nacional. Os jovens estudantes da equipe Titãs da Robótica têm muito o que comemorar após serem reconhecidos, no domingo (19), como os melhores do país em duas categorias no Campeonato Brasileiro de Robótica (CBR) – realizado pela primeira vez em terras capixabas.

Composta pelos alunos Bernardo Schmiedel Raymundo, Gabriel Dominicini da Fonseca e Edgar Alves Arrigoni, sob orientação do professor Julio Cesar Goldner Vendramini, a equipe Titãs da Robótica competiu durante os sete dias de evento em três categorias: Futebol 2D, Challenge e OBR Prática. Eles conquistaram o primeiro lugar nas duas primeiras, e o segundo lugar na terceira.

O torneio reuniu equipes de todo o país, incluindo universidades renomadas como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Mesmo diante de adversários experientes, os jovens capixabas mostraram técnica, estratégia e dedicação. A final da categoria Futebol 2D foi especialmente marcante para os alunos, com vitória sobre o ITA, e consolidou o nome de Colatina no topo da robótica brasileira.

Segundo Igor Pulini, coordenador de Informática do Ifes de Colatina, manter o foco e a concentração dos alunos foi um dos maiores desafios da competição. “Observar os adversários, ajustar a estratégia e trabalhar o foco sem distrações foram passos essenciais para conquistar o tão sonhado pódio. Foi fantástico trazer esses títulos, resultado de muito trabalho dos alunos, orientadores e de toda a equipe”. Para ele, o maior prêmio consiste nas lições que os alunos levam para a vida.

Temos 11 anos de equipe e o que acompanhamos nos egressos é que os que passam pela robótica normalmente se alocam muito bem no mercado de trabalho. Aprendem a ser competitivos, trabalhar sobre pressão, a se dedicar e saber que é a partir do esforço deles que vem a vitória Igor Pulini Professor e coordenador de Informática do Ifes campus Colatina

Agora, com a classificação e o título de campeões brasileiros, os Titãs da Robótica se preparam para um novo desafio de representar o Brasil na competição internacional de robótica, que será realizada em 2026, na Coreia do Sul. O grupo espera continuar levando o nome de Colatina e do Espírito Santo ao mundo, inspirando outros estudantes do Ifes a acreditarem no poder da educação pública e da ciência.



