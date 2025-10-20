Jovens do Ifes de Colatina são melhores do país em duas categorias de robótica

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:56
Eles começaram em um laboratório do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Colatina, no Noroeste do Estado, e terminaram no topo do pódio nacional. Os jovens estudantes da equipe Titãs da Robótica têm muito o que comemorar após serem reconhecidos, no domingo (19), como os melhores do país em duas categorias no Campeonato Brasileiro de Robótica (CBR) – realizado pela primeira vez em terras capixabas.
Composta pelos alunos Bernardo Schmiedel Raymundo, Gabriel Dominicini da Fonseca e Edgar Alves Arrigoni, sob orientação do professor Julio Cesar Goldner Vendramini, a equipe Titãs da Robótica competiu durante os sete dias de evento em três categorias: Futebol 2D, Challenge e OBR Prática. Eles conquistaram o primeiro lugar nas duas primeiras, e o segundo lugar na terceira.
O torneio reuniu equipes de todo o país, incluindo universidades renomadas como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Mesmo diante de adversários experientes, os jovens capixabas mostraram técnica, estratégia e dedicação. A final da categoria Futebol 2D foi especialmente marcante para os alunos, com vitória sobre o ITA, e consolidou o nome de Colatina no topo da robótica brasileira.
Segundo Igor Pulini, coordenador de Informática do Ifes de Colatina, manter o foco e a concentração dos alunos foi um dos maiores desafios da competição. “Observar os adversários, ajustar a estratégia e trabalhar o foco sem distrações foram passos essenciais para conquistar o tão sonhado pódio. Foi fantástico trazer esses títulos, resultado de muito trabalho dos alunos, orientadores e de toda a equipe”. Para ele, o maior prêmio consiste nas lições que os alunos levam para a vida.
Igor PuliniProfessor e coordenador de Informática do Ifes campus Colatina
Agora, com a classificação e o título de campeões brasileiros, os Titãs da Robótica se preparam para um novo desafio de representar o Brasil na competição internacional de robótica, que será realizada em 2026, na Coreia do Sul. O grupo espera continuar levando o nome de Colatina e do Espírito Santo ao mundo, inspirando outros estudantes do Ifes a acreditarem no poder da educação pública e da ciência.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o