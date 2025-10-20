Home
>
Cotidiano
>
Jovens do Ifes de Colatina são melhores do país em duas categorias de robótica

Jovens do Ifes de Colatina são melhores do país em duas categorias de robótica

Com a classificação e o título de campeões brasileiros, os Titãs da Robótica se preparam para representar o Brasil na competição internacional, em 2026, na Coreia do Sul

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:56

Alunos do Ifes campus Colatina conquistam destaque nacional no Campeonato Brasileiro de Robótica Crédito: Divulgação | Equipe Titãs

Eles começaram em um laboratório do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Colatina, no Noroeste do Estado, e terminaram no topo do pódio nacional. Os jovens estudantes da equipe Titãs da Robótica têm muito o que comemorar após serem reconhecidos, no domingo (19), como os melhores do país em duas categorias no Campeonato Brasileiro de Robótica (CBR) – realizado pela primeira vez em terras capixabas.

Recomendado para você

Com a classificação e o título de campeões brasileiros, os Titãs da Robótica se preparam para representar o Brasil na competição internacional, em 2026, na Coreia do Sul

Jovens do Ifes de Colatina são melhores do país em duas categorias de robótica

Mesmo com opção de agendamento on-line, vagas se esgotam rapidamente e muitos recorrem à fila presencial em busca do atendimento

Moradores madrugam para tentar senha de emissão de identidade em Cachoeiro

Fogo começou na cozinha após vazamento de gás em estabelecimento localizado nas proximidades da Área de Preservação Ambiental da Pedra do Elefante

Incêndio em restaurante deixa mulher ferida em Nova Venécia

Composta pelos alunos Bernardo Schmiedel Raymundo, Gabriel Dominicini da Fonseca e Edgar Alves Arrigoni, sob orientação do professor Julio Cesar Goldner Vendramini, a equipe Titãs da Robótica competiu durante os sete dias de evento em três categorias:  Futebol 2D, Challenge e OBR Prática. Eles conquistaram o primeiro lugar nas duas primeiras, e o segundo lugar na terceira.

O torneio reuniu equipes de todo o país, incluindo universidades renomadas como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Mesmo diante de adversários experientes, os jovens capixabas mostraram técnica, estratégia e dedicação. A final da categoria Futebol 2D foi especialmente marcante para os alunos, com vitória sobre o ITA, e consolidou o nome de Colatina no topo da robótica brasileira.

Segundo Igor Pulini, coordenador de Informática do Ifes de Colatina, manter o foco e a concentração dos alunos foi um dos maiores desafios da competição. “Observar os adversários, ajustar a estratégia e trabalhar o foco sem distrações foram passos essenciais para conquistar o tão sonhado pódio. Foi fantástico trazer esses títulos, resultado de muito trabalho dos alunos, orientadores e de toda a equipe”. Para ele, o maior prêmio consiste nas lições que os alunos levam para a vida.

Temos 11 anos de equipe e o que acompanhamos nos egressos é que os que passam pela robótica normalmente se alocam muito bem no mercado de trabalho. Aprendem a ser competitivos, trabalhar sobre pressão, a se dedicar e saber que é a partir do esforço deles que vem a vitória

Igor Pulini

Professor e coordenador de Informática do Ifes campus Colatina 

Agora, com a classificação e o título de campeões brasileiros, os Titãs da Robótica se preparam para um novo desafio de representar o Brasil na competição internacional de robótica, que será realizada em 2026, na Coreia do Sul. O grupo espera continuar levando o nome de Colatina e do Espírito Santo ao mundo, inspirando outros estudantes do Ifes a acreditarem no poder da educação pública e da ciência.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais