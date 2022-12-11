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Acidente fatal

Jovem morre e mulher fica ferida em acidente na ES 010 na Serra

Motorista bateu em um poste durante a madrugada deste domingo (11), na altura da Praia da Baleia; passageira foi socorrida inconsciente para hospital

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 19:31

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 dez 2022 às 19:31
Um jovem de apenas 22 anos morreu depois de bater com o carro em um poste às margens da ES 010. O acidente aconteceu na altura da Praia da Baleia, na Serra, durante a madrugada deste domingo (11). Além dele, uma mulher que estava no veículo ficou ferida e foi socorrida inconsciente para um hospital público no município.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento às vítimas. “O condutor teve o óbito confirmado no local e a passageira foi encaminhada ao Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves”, informou.
Devido ao impacto, o poste chegou a tombar sobre o automóvel. “Diversos fios de alta tensão estavam caídos ao redor do veículo. Por isso, uma equipe da EDP (concessionária de energia) também foi até o local a fim de prestar a devida assistência para que as equipes de socorro pudessem atuar."
Em nota, a Polícia Civil afirmou que foi acionada por volta da 1h. O corpo do motorista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e liberado aos familiares. A identidade dele não foi divulgada. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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