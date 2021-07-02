Jovem à procura de emprego no ES encontra R$ 500 e devolve a quem perdeu Crédito: Instagram

"Era para ser algo normal, pegar o que não é nosso e devolver": assim Renan Dias de Oliveira, de 28 anos, descreveu a atitude que tomou. O rapaz, que é vendedor e está em busca de um emprego, estava andando pela Reta da Penha, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (02), após um exame admissional, quando viu um papel voando. Segundo ele, uma voz interior sinalizava para ele: "vai lá e pega". Ele não pensou duas vezes, viu no envelope o nome e o telefone da pessoa que teria ido fazer um depósito no banco e ligou para ela para fazer a devolução da quantia de R$ 500.

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Na cabeça dele, passavam possibilidades. "Esse dinheiro poderia ser para sustentar uma família ou mesmo para pagar um aluguel. Deus sabe o quanto eu estava precisando desse dinheiro, mas sempre acho algo e devolvo, já ando olhando para o chão. Fui criado pela minha avó Anália para ser honesto", contou.

Renan com a avó que o criou, Anália de Melo Oliveira Crédito: Arquivo Pessoal

Logo Renan fez a ligação e conversou com Maiara Bozi, uma administradora de empresas de 32 anos. A destinação da quantia era para um missionário no sertão da Bahia. A moça não desconfiava que tinha perdido o dinheiro, contou para o vendedor que estava em uma fila extensa no banco e que, ao receber uma ligação do trabalho, precisou retornar correndo ao escritório.

"Segui correndo com o envelope no bolso e não percebi. Quinze minutos depois ele me ligou. O mais incrível foi que ele disse que nem ia fazer essa rota de passar aqui em frente, então acho que foi Deus que o enviou. Se não fosse ele, talvez outro nem tivesse ligado. Ele me entregou e brincou para eu prestar atenção na próxima vez. A gente nem conseguiu se abraçar por conta da pandemia, só bati com a mão dele, tipo um soquinho. Nem acreditei, e olha que é uma atitude que deveria ser obrigação nossa", relatou a administradora.

A surpresa foi de Maiara, mas quem ganhou o dia foi Renan. "Ela me mandou uma mensagem super bonita, que alegrou o meu dia. Fiquei até assustado com a repercussão do ato, quando avisei nas redes sociais. Era para ser algo normal, mas parece que não, as pessoas acharam muito nobre", comentou o rapaz.

Maiara agradece pelo gesto de honestidade de Renan Crédito: Arquivo Pessoal

"Falamos de Deus quando nos encontramos, sobre que era para eu estar ali naquele momento. Esse dinheiro me ajudaria muito, mas decidi fazer o certo. Muito bom saber que o dinheiro vai chegar para onde tem que chegar" Renan Dias de Oliveira - Vendedor

E Maiara agora é só gratidão. "Foi um exemplo para que as pessoas façam o mesmo, isso dá esperança de que ainda tem gente boa e honesta no mundo. E foi o que ele me disse: acredite, tem gente honesta no mundo. Diante deste momento que estamos passando, é mais difícil ainda ver gente fazendo isso. Me enche de alegria", finalizou.