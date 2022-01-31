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Mistério

Itamaraty acompanha caso de capixaba desaparecido na França

Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, desapareceu no último dia 23, domingo da semana passada, após ir ao Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 jan 2022 às 14:24
Família de Ibatiba pede ajuda para encontrar estudante que sumiu na França
Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, está desaparecido desde o dia 23 de janeiro Crédito: Arquivo pessoal
O Itamaraty, por meio do Consulado-Geral em Paris, na França, afirmou nesta segunda-feira (31) que acompanha o caso do desaparecimento do capixaba Robson Amorim de Freitas, de 32 anos. O capixaba, que é morador de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, estudava e trabalhava na Irlanda havia dois meses. No último dia 23, domingo da semana passada, ele estava no Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, na França, quando desapareceu.
O órgão do Ministério das Relações Exteriores disse que está prestando toda a assistência possível aos familiares do rapaz, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local.
Porém, disse que informações detalhadas somente serão repassadas mediante autorização dos envolvidos. O ministério afirmou ainda, por meio de nota, que não poderá fornecer dados específicos sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros.

O CASO

Na última quinta-feira (27), a família teve a informação de que Robson foi atendido em um hospital psiquiátrico. Ele foi atendido e saiu pela porta da frente da clínica. O médico disse que ele estava bem, mas não existe um boletim e nenhum registro sobre o atendimento. A polícia francesa diz que isso é sigiloso.
A família informou que o Consulado do Brasil na França está dando orientações à família, mas não possui poder para pedir imagens de videomonitoramento ou ter detalhes da investigação policial, o que deixa a família aflita no Brasil. Um boletim de ocorrência foi registrado e uma advogada, contratada pela família no país europeu, para descobrir o paradeiro de Robson.
“Demos entrevista a um jornal na França e amigos dele estão ajudando a divulgar o caso lá”, disse a irmã do jovem, Cyntia de Freitas.
De acordo com a família, a mochila do jovem ficou para trás no aeroporto com o notebook e documentos. Eles conseguiram recuperar os pertences após contato com a escola em que Robson estudava.

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