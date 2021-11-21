Irupi, na região do Caparaó, teve maior volume de chuva nas últimas 24h

Árvores caem e interditam via em Castelo Crédito: Divulgação - Prefeitura de Castelo

O município de Irupi, na região do Capara ó, recebeu o maior volume de chuvas que atingiram o Espírito Santo nas últimas 24 horas. A informação foi divulgada no último boletim da Defesa Civil Estadual. Apesar disso nenhuma ocorrência grave foi registrada.

De acordo com o documento, o acumulado de chuva foi de 140 mm. Por causa desse volume de chuva o Rio Pardinho transbordou e algumas ruas do bairro Centro ficaram inundadas. O nível já voltou a baixar e nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada.

“Foram registradas quedas de barreiras em algumas estradas rurais. Alguns locais já foram desobstruídos e em outros estamos aguardando a chuva parar para fazer os serviços. Agora está chovendo pouco e hoje não foi registrada nenhuma ocorrência”, disse o coordenador da Defesa Civil de Irupi, Denilson Gomes.

Outro município da região que teve grande volume de chuva foi Castelo. Algumas ruas e avenidas do município ficaram alagadas neste sábado (20). Além disso, foram registradas quedas de árvores em diversos pontos da cidade. "Estamos trabalhando e monitorando a situação. O nível do Rio Castelo segue estável, caso ocorra qualquer mudança a população será imediatamente informada", explicou o coordenador da Defesa Civil, Lúcio Cesconetto.

Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas registrados entre os municípios que possuem estação meteorológica do CEMADEN.

Acumulado de Chuva no ES Crédito: Divulgação - Defesa Civil Estadual