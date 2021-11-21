Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Irupi, na região do Caparaó, teve maior volume de chuva nas últimas 24h

Em Castelo, também na Região Sul, o nível do rio subiu, e ruas e casas foram alagadas, mas não há registro de vítimas, somente de quedas de árvores
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

21 nov 2021 às 10:37

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 10:37

Árvores caem em Castelo
Árvores caem e interditam via em Castelo Crédito: Divulgação - Prefeitura de Castelo
O município de Irupi, na região do Caparaó, recebeu o maior volume de chuvas que atingiram o Espírito Santo nas últimas 24 horas. A informação foi divulgada no último boletim da Defesa Civil Estadual. Apesar disso nenhuma ocorrência grave foi registrada.
De acordo com o documento, o acumulado de chuva foi de 140 mm. Por causa desse volume de chuva o Rio Pardinho transbordou e algumas ruas do bairro Centro ficaram inundadas. O nível já voltou a baixar e nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada.
“Foram registradas quedas de barreiras em algumas estradas rurais. Alguns locais já foram desobstruídos e em outros estamos aguardando a chuva parar para fazer os serviços. Agora está chovendo pouco e hoje não foi registrada nenhuma ocorrência”, disse o coordenador da Defesa Civil de Irupi, Denilson Gomes.
Outro município da região que teve grande volume de chuva foi Castelo. Algumas ruas e avenidas do município ficaram alagadas neste sábado (20). Além disso, foram registradas quedas de árvores em diversos pontos da cidade. "Estamos trabalhando e monitorando a situação. O nível do Rio Castelo segue estável, caso ocorra qualquer mudança a população será imediatamente informada", explicou o coordenador da Defesa Civil, Lúcio Cesconetto.
Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas registrados entre os municípios que possuem estação meteorológica do CEMADEN.
Acumulado de Chuva no ES
Acumulado de Chuva no ES Crédito: Divulgação - Defesa Civil Estadual
Segundo o Boletim da Defesa Civil,  a previsão para este domingo (21) é de muita nebulosidade sobre o Estado e diminuição da temperatura máxima. Chove em alguns momentos na maioria das regiões, com destaque para o Norte, que ainda pode ter chuva um pouco mais frequente e de até moderada intensidade, em alguns momentos. Não deve chover no Extremo Sul.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Chuva forte provoca alagamentos e estragos em Mimoso do Sul

ES recebe novo alerta laranja para risco de chuvas e ventos fortes

ES deve ter chuvas acima da média no fim deste mês e em dezembro todo

Instituto publica aviso de perigo potencial de chuvas para cidades do Norte do ES

Frente fria deve chegar ao ES na sexta e trazer mais chuva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Castelo Chuva no ES Irupi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados