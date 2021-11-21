Irupi, na região do Caparaó, teve maior volume de chuva nas últimas 24h

O município de Irupi, na região do Caparaó, recebeu o maior volume de chuvas que atingiram o Espírito Santo nas últimas 24 horas. A informação foi divulgada no último boletim da Defesa Civil Estadual. Apesar disso nenhuma ocorrência grave foi registrada.
De acordo com o documento, o acumulado de chuva foi de 140 mm. Por causa desse volume de chuva o Rio Pardinho transbordou e algumas ruas do bairro Centro ficaram inundadas. O nível já voltou a baixar e nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada.
“Foram registradas quedas de barreiras em algumas estradas rurais. Alguns locais já foram desobstruídos e em outros estamos aguardando a chuva parar para fazer os serviços. Agora está chovendo pouco e hoje não foi registrada nenhuma ocorrência”, disse o coordenador da Defesa Civil de Irupi, Denilson Gomes.
Outro município da região que teve grande volume de chuva foi Castelo. Algumas ruas e avenidas do município ficaram alagadas neste sábado (20). Além disso, foram registradas quedas de árvores em diversos pontos da cidade. "Estamos trabalhando e monitorando a situação. O nível do Rio Castelo segue estável, caso ocorra qualquer mudança a população será imediatamente informada", explicou o coordenador da Defesa Civil, Lúcio Cesconetto.
Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas registrados entre os municípios que possuem estação meteorológica do CEMADEN.
Segundo o Boletim da Defesa Civil, a previsão para este domingo (21) é de muita nebulosidade sobre o Estado e diminuição da temperatura máxima. Chove em alguns momentos na maioria das regiões, com destaque para o Norte, que ainda pode ter chuva um pouco mais frequente e de até moderada intensidade, em alguns momentos. Não deve chover no Extremo Sul.