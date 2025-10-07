Avanço

Invenção do Ifes extrai substâncias de planta do ES que combatem câncer

Inovação patenteada pelo instituto federal e universidades parceiras permite isolar e extrair compostos naturais que se mostraram promissores contra células cancerígenas sem prejudicar as células saudáveis

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:03

Flor Rauvolfia Capixabae Crédito: Náuvia Maria Cancelieri

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) conquistou, em agosto deste ano, a patente de uma invenção que consegue isolar compostos farmacêuticos presentes na planta Rauvolfia capixabae, encontrada na Mata Atlântica capixaba. Essas substâncias se mostraram eficazes no tratamento da leucemia e do câncer colorretal e apresentaram menor toxicidade em células normais quando comparadas com os medicamentos já existentes no mercado.

A patente foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

Náuvia Maria Cancelieri, professora do Ifes campus Serra e uma das inventoras do projeto, escreveu as patentes enquanto cursava doutorado em Ciências Químicas na UFMG. Ela esclareceu que a carta-patente é um documento que garante a propriedade intelectual de algo — neste caso, do processo de extração das substâncias.

Moléculas causam menos dano à saúde das células

A invenção desenvolvida pelas universidades e pelo Ifes consegue isolar e retirar do extrato da planta capixaba substâncias como a olivacina e a isositsiriquina. Em laboratório, esses compostos demonstraram sucesso no tratamento da leucemia e do câncer colorretal e são menos prejudiciais a células saudáveis.

“O diferencial é que essas substâncias agem no organismo matando somente as células que têm problemas, ou seja, as células cancerígenas. A seletividade delas é muito grande, e a patente vem como uma proposta de cura saudável e sustentável para a população”, explica a professora.

Alternativas para medicamentos convencionais

A pesquisa descrita na patente também revela outra novidade em termos produtivos: para a extração das moléculas olivacina e isositsiriquina, o processo é mais rápido, eficiente e com maior rendimento em comparação a outros métodos existentes. A pesquisa também mostrou que a olivacina apresentou forte ação contra células leucêmicas, em especial para a leucemia promielocítica aguda e leucemia monocítica aguda, sendo uma nova opção para o tratamento de câncer.

“Fizemos testes com medicamentos que estão no mercado, comparando com essas substâncias que foram isoladas da Rauvolfia capixabae, e foi gritante a diferença. Ela permite fazer o uso de um quimioterápico que não vai cair o cabelo, que não vai debilitar o organismo. Essoefoi o grande avanço nessa questão da inovação e que gerou a patente”, afirma Náuvia.

Planta nativa da Mata Atlântica capixaba

Frutos Rauvolfia capixabae Crédito: Náuvia Maria Cancelieri

A Rauvolfia capixabae é uma espécie da família Apocynaceae, conhecida popularmente como “grão-de-gato”. Encontrada em áreas de restinga e fragmentos de Mata Atlântica no Espírito Santo, a planta não havia sido utilizada em muitos estudos para explorar seu potencial.

A professora Náuvia conta que o gênero Rauvolfia apresenta quantidades razoáveis de olivacina e isositsiriquina na planta, o que torna a produção de medicamentos mais viável e acessível. Geralmente, as quantidades de princípios ativos isolados das plantas se apresentam em baixas quantidades para serem utilizadas, o que difere dos resultados encontrados na planta da Mata Atlântica capixaba.

“A Rauvolfia capixabae foi aprovada para uso no ano passado pela Anvisa, e nós temos uma extensão territorial gigante para que possamos fazer uso desse potencial”, complementa.

Como os medicamentos contra o câncer funcionam?

Os novos tratamentos contra o câncer funcionam de forma mais precisa quando comparados à quimioterapia tradicional. Enquanto a quimioterapia age como uma bomba que atinge tudo ao redor — destruindo as células doentes, mas também muitas células saudáveis, o que causa efeitos colaterais —, as terapias mais modernas atuam com maior exatidão.

A imunoterapia, por exemplo, ensina o sistema imunológico do próprio paciente a reconhecer e eliminar apenas as células cancerígenas. Já a terapia-alvo funciona identificando o ponto fraco das células do tumor e agindo com precisão no local, interferindo nas moléculas específicas envolvidas no crescimento, progressão e disseminação do câncer.

Outra alternativa existente é o tratamento com anticorpos monoclonais conjugados a drogas (ADCs), que são como um “cavalo de Troia”, levando o remédio direto para dentro da célula doente, sem causar tanto dano às outras. Mesmo com o aprimoramento de diversos tratamentos, a médica oncologista Juliana Alvarenga esclarece que os métodos ainda possuem efeitos colaterais.

A elaboração de técnicas parecidas com a da extração de substâncias da Rauvolfia capixabae é ideal para melhorar a qualidade de vida do paciente: “A ideia é desenvolver terapias cada vez mais direcionadas, que mantenham a eficácia contra o câncer, mas com menos efeitos colaterais e menos toxicidade para o organismo”, explica a médica.

Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Gisele Arantes

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta