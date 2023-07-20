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Invasão de pipas: grupo se arrisca em canteiro central em Camburi

Vídeo feitos por moradores mostram grupo de jovens soltando pipas em área incomum, podendo causar acidentes; movimento na região está maior devido às férias escolares

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 11:49

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

20 jul 2023 às 11:49
O aumento de jovens soltando pipas tem preocupado quem transita pela orla de Camburi, em Vitória. Os encontros dos adeptos à prática desse tipo de diversão acontecem, principalmente, na praia e no calçadão, mas, nesta semana, um grupo foi flagrado no canteiro central da Avenida Dante Michelini – se arriscando e causando riscos também a quem trafega na via.
O flagrante, feito por quem passava pelo local, levanta um alerta para o perigo em relação às linhas utilizadas na atividade, principalmente as que contêm cerol ou são produzidas com pó de quartzo e óxido de alumínio, que podem causar acidentes graves. Além disso, tem o risco de atropelamento, já que estão em área não destinada aos pedestres.
A reportagem procurou a Prefeitura de Vitória para saber sobre a fiscalização dessas atividades na orla. A administração municipal informou, em nota, que o uso de cerol — ou de qualquer outro tipo de material cortante — nas linhas de pipas, de papagaios, de pandorgas e de semelhantes artefatos lúdicos, para recreação ou com finalidade publicitária é proibido em Vitória pela Lei nº 8.670.
A prefeitura disse ainda que a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), junto à Guarda Municipal de Vitória, promove ações integradas em relação à proibição de utilização e venda de materiais cortantes, e ressaltou que o agrupamento de trânsito da corporação orienta os motoristas a não estacionarem em locais proibidos durante os encontros realizados pelos jovens.
A Gazeta voltou a procurar a Prefeitura de Vitória para saber se é permitido soltar pipas em locais como o canteiro central da Avenida Dante Michelini e se existe algum canal de denúncias para que o cidadão possa denunciar o uso de materiais cortantes em linhas. Em retorno, a prefeitura informou que não existe uma lei referente ao local onde as pessoas estão permitidas a praticar à atividade, mas sabendo da exposição que os munícipes se colocam, a Guarda Municipal de Vitória realiza fiscalizações nas praias.
A administração municipal ressaltou que denúncias relacionadas a venda de linhas com materiais cortantes podem ser feitas para os canais 156 (aplicativo, site da PMV e telefone).

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Avenida Dante Michelini Grande Vitória guarda municipal Bairro Jardim Camburi Prefeitura de Vitória Vitória (ES)
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