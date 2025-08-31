Região Serrana

Incêndio destrói galpão e sete veículos em Santa Maria de Jetibá

Trabalho de combate às chamas durou cerca de quatro horas; causa do incêndio ainda é desconhecida

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 13:09

Um incêndio em um galpão de produtos agrícolas destruiu sete veículos — entre ônibus, caminhões, carros e uma motocicleta, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, no fim da noite de sábado (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado à localidade de Garrafão por volta de 21h30 e o trabalho de combate às chamas durou horas.

Moradores da região tentaram ajudar, mas foram orientados a deixarem o local por risco de intoxicação por fumaça. Com apoio dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, as chamas foram combatidas por cerca de quatro horas.

Uma idosa de 89 anos que é vizinha do galpão foi retirada de casa por familiares por precaução devido à intensa fumaça. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

Chamas foram combatidas após 4 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros 1 de 11

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta