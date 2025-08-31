Home
Incêndio destrói galpão e sete veículos em Santa Maria de Jetibá

Trabalho de combate às chamas durou cerca de quatro horas; causa do incêndio ainda é desconhecida

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 13:09

Ônibus, caminhões, carros, uma motocicleta além de galpão foram danificados pelo fogo

Um incêndio em um galpão de produtos agrícolas destruiu sete veículos — entre ônibus, caminhões, carros e uma motocicleta, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, no fim da noite de sábado (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado à localidade de Garrafão por volta de 21h30 e o trabalho de combate às chamas durou horas.

Moradores da região tentaram ajudar, mas foram orientados a deixarem o local por risco de intoxicação por fumaça. Com apoio dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, as chamas foram combatidas por cerca de quatro horas.

Uma idosa de 89 anos que é vizinha do galpão foi retirada de casa por familiares por precaução devido à intensa fumaça. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

Chamas foram combatidas após 4 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros

