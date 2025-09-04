Home
Incêndio destrói duas casas e danifica outras duas em Venda Nova

Fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), no distrito de São João de Viçosa; ninguém se feriu, mas famílias foram deslocadas para abrigo ou casas de parentes

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:10

Casas são destruídas em incêndio em Venda Nova do Imigrante
Casas são destruídas em incêndio em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Um incêndio destruiu duas casas de madeira e deixou outras duas residências danificadas na manhã desta quinta-feira (4), na localidade do Camargo, no distrito de São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Imigrante. As causas do fogo são desconhecidas, e, segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

A corporação informou que as chamas começaram às 6h30 em uma das casas de madeira. No local vivia uma família com cinco pessoas, que não estavam presentes quando o fogo começou. As chamas se propagaram para uma segunda casa de madeira, localizada ao lado. Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de um carro-pipa da prefeitura, as duas casas foram totalmente consumidas pelo incêndio.

Uma terceira residência teve o telhado queimado, e a estrutura acabou desabando sobre um dos quartos. A quarta residência afetada, imóvel de alvenaria, teve os sistemas hidráulico e de energia comprometidos. Segundo os bombeiros, não há indícios de incêndio criminoso.

A família que perdeu a casa totalmente será encaminhada para um abrigo social. O morador da outra residência destruída não foi localizado. Já os moradores da casa parcialmente atingida irão para a casa de familiares. A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante informou que segue prestando assistência às famílias atingidas por meio da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.

