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Incêndio destrói casa e mata filhotes de cadela de família na Serra

Caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (17), no bloco A do bairro Planalto Serrano; dona da casa afirmou que estava usando vela momentos antes do incêndio, pois estava sem dinheiro para pagar a energia
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

18 mai 2023 às 16:32

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 16:32

A noite dessa quarta-feira (17) foi de desespero para uma família do bairro Planalto Serrano, na Serra, após a casa em que eles moram ficar destruída devido a um incêndio. Vizinhos até usaram baldes e mangueiras para tentar apagar o fogo, mas quase tudo foi perdido. Nenhuma pessoa se feriu, mas cinco filhotes da cadela da família morreram.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a dona do imóvel, Ildete Lyra, de 63 anos, teria acendido uma vela perto do sofá, já que a energia estava cortada. Ela cochilou e, quando acordou, as chamas haviam se alastrado. 
"A vela caiu da minha mão e foi pegando fogo no sofá. Eu saí correndo. Rápido, muito rápido. Só deu tempo de eu gritar 'socorro, minha casa está pegando fogo'. Eu fiz tudo com muita dificuldade. É triste"
Ildete Lyra - Dona de casa
Um dos moradores da região que tentou ajudar dona Ildete foi o barbeiro Luciano Rosa, que também conversou com a reportagem. "Na hora que o Corpo de Bombeiros chegou, a gente já tinha conseguido conter 70% do fogo e eles apagaram o restante", disse.

Destruição

Apesar de todos os esforços, não sobrou nada da casa de quatro cômodos, incluindo camas, móveis e eletrodomésticos. Os cinco filhotes da cachorra da família também morreram em meio às chamas. "Morreu tudo. Os gatos correram, porque eles são mais espertos, a cadela também, mas os cachorrinhos dela...", lamentou Ildete. 
Fogo destruiu praticamente todo o interior do imóvel, que fica no bairro Planalto Serrano, na Serra
Fogo destruiu praticamente todo o interior do imóvel, que fica no bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Fernando Estevão
Segundo a dona de casa, o imóvel estava há mais de um mês sem energia elétrica por conta de corte. No local, moram dona Ildete, a filha, o genro e três netos. Ela estava sozinha porque a família tinha ido ver novela na casa de um vizinho. "Eu não tinha condições para pagar três talões de R$ 259", desabafou. 
A Defesa Civil esteve no bairro e interditou o local, por conta dos danos à estrutura. A família só poderá voltar a morar na residência depois que for tudo reformado.

Rede de solidariedade

Horas após o incêndio, muitos moradores da região já tinham começado a se mobilizar para ajudar dona Ildete. É o caso do comerciante Rafael Moraes, que. junto com líderes comunitários, estão arrecadando doações. "A ideia é juntar a comunidade e pedir ajuda aos comerciantes para trazer telhas. Tudo que for preciso para reconstruir a casa da senhora", destacou.
Fogo destruiu praticamente todo o interior do imóvel, que fica no bairro Planalto Serrano, na Serra
Fogo destruiu praticamente todo o interior do imóvel, que fica no bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Fernando Estevão
Quem também quiser ajudar pode entrar em contato com a associação de moradores do bloco A de Planalto Serrano, ou pedir o telefone da família pelo número (27) 99961-7713.

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