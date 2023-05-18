Incêndio destrói casa e mata filhotes de cadela de família na Serra

A noite dessa quarta-feira (17) foi de desespero para uma família do bairro Planalto Serrano, na Serra , após a casa em que eles moram ficar destruída devido a um incêndio. Vizinhos até usaram baldes e mangueiras para tentar apagar o fogo, mas quase tudo foi perdido. Nenhuma pessoa se feriu, mas cinco filhotes da cadela da família morreram.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a dona do imóvel, Ildete Lyra, de 63 anos, teria acendido uma vela perto do sofá, já que a energia estava cortada. Ela cochilou e, quando acordou, as chamas haviam se alastrado.

"A vela caiu da minha mão e foi pegando fogo no sofá. Eu saí correndo. Rápido, muito rápido. Só deu tempo de eu gritar 'socorro, minha casa está pegando fogo'. Eu fiz tudo com muita dificuldade. É triste" Ildete Lyra - Dona de casa

Um dos moradores da região que tentou ajudar dona Ildete foi o barbeiro Luciano Rosa, que também conversou com a reportagem. "Na hora que o Corpo de Bombeiros chegou, a gente já tinha conseguido conter 70% do fogo e eles apagaram o restante", disse.

Destruição

Apesar de todos os esforços, não sobrou nada da casa de quatro cômodos, incluindo camas, móveis e eletrodomésticos. Os cinco filhotes da cachorra da família também morreram em meio às chamas. "Morreu tudo. Os gatos correram, porque eles são mais espertos, a cadela também, mas os cachorrinhos dela...", lamentou Ildete.

Fogo destruiu praticamente todo o interior do imóvel, que fica no bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Fernando Estevão

Segundo a dona de casa, o imóvel estava há mais de um mês sem energia elétrica por conta de corte. No local, moram dona Ildete, a filha, o genro e três netos. Ela estava sozinha porque a família tinha ido ver novela na casa de um vizinho. "Eu não tinha condições para pagar três talões de R$ 259", desabafou.

A Defesa Civil esteve no bairro e interditou o local, por conta dos danos à estrutura. A família só poderá voltar a morar na residência depois que for tudo reformado.

Rede de solidariedade

Horas após o incêndio, muitos moradores da região já tinham começado a se mobilizar para ajudar dona Ildete. É o caso do comerciante Rafael Moraes, que. junto com líderes comunitários, estão arrecadando doações. "A ideia é juntar a comunidade e pedir ajuda aos comerciantes para trazer telhas. Tudo que for preciso para reconstruir a casa da senhora", destacou.

Fogo destruiu praticamente todo o interior do imóvel, que fica no bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Fernando Estevão