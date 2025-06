Prejuízo

Incêndio danifica casa e assusta moradores na zona rural de Piúma

Caso aconteceu na tarde de terça-feira (17) e ninguém se feriu; Defesa Civil constatou que não houve danos na estrutura do imóvel

Publicado em 18 de junho de 2025 às 17:38

Incêndio danificou objetos e revestimento de uma casa em Piúma Crédito: Divulgação/Defesa Civil

Um incêndio em uma casa assustou moradores do bairro Santa Rita, localizado na zona rural de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O incidente aconteceu na tarde de terça-feira (17), por volta das 15h, e ninguém se feriu, pois a casa estava vazia. >

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros encontrou populares tentando apagar as chamas usando uma mangueira. Apesar de haver muita fumaça saindo do imóvel e do fogo ter atingido dois cômodos, a equipe conseguiu conter o incêndio. A causa do acidente não foi informada.>

Um dos moradores do imóvel, Lucas Freire, contou que foi alertado por uma vizinha quando o fogo começou, já que ninguém estava em casa no momento. Ele disse que o incêndio iniciou no quarto do filho dele e se estendeu para a cozinha, e acredita que uma falha elétrica pode ter resultado no acidente. O prejuízo para a família foi a perda de eletrodomésticos e roupas, além de danos no revestimento e na instalação elétrica da casa. >

De acordo com a Defesa Civil de Piúma, uma vistoria foi realizada no imóvel na quarta-feira (18) e confirmou que não houve danos estruturais. A família poderá permanecer residindo no local.>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta