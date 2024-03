Prejuízo

Incêndio atinge galpão de armazenamento de café em Guaçuí; veja vídeo

Local funcionava havia cerca de 12 anos no centro da cidade; proprietário do espaço contou que estava em Vitória quando o pai o avisou sobre o fogo

Um incêndio atingiu um galpão de armazenamento de sacas de café por volta das 5h desta terça-feira (5), no bairro São José, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência e controlou as chamas.

Os militares informaram que encontraram o galpão em chamas, já com a porta de entrada aberta e chamas escuras tomando o ambiente interno. Os bombeiros isolaram a área e iniciaram o combate, empurrando a fumaça para fora e indo em direção ao foco até conseguir extinguir as chamas. Em seguida, os bombeiros iniciaram o rescaldo, que segue em andamento.

Incêndio atinge galpão de café no Caparaó . (Gustavo Ribeiro )

Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o galpão era usado principalmente para armazenar café, funciona há 12 anos no centro da cidade. O proprietário do local, Victor Vitório, contou que estava em Vitória quando o pai o avisou sobre o fogo no espaço.

Parte do café foi perdida, além do maquinário usado para o beneficiamento dos grãos. O proprietário do armazém disse que vai acionar o seguro. Segundo os Bombeiros, somente a perícia poderá indicar o que provocou o incêndio no local.

