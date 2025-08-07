Perigo

Incêndio atinge área de mais de 4 hectares em Afonso Cláudio

O fogo se espalhou rapidamente e segundo a Defesa Civil Municipal, chegou muito perto de uma área residencial

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:04

As chamas se aproximaram bastante de uma área residencial no interior de Afonso Cláudio Crédito: Defesa Civil

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de pastagem em Lagoa Serra Pelada, distrito de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (6). O fogo se espalhou rapidamente, provocando preocupação entre os moradores locais, pois segundo a Defesa Civil Municipal, chegou bem perto das casas.

De acordo a coordenadora do órgão, Glaucia Elisabeth Pereira, o fogo começou por volta das 19h e atingiu uma área de 4,5 hectares de pastagem. Moradores, carros-pipa da prefeitura e a equipe da Defesa Civil combateram as chamas por cerca de três horas.

A coordenadora da Defesa Civil Municipal alertou ainda sobre a proibição de provocar queimadas no período de secam, entre maio a outubro. Caso a população tenha informações de queimadas irregulares, pode denunciar pelo telefone 181.

