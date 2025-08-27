Fogo

Incêndio atinge 4 hectares de pasto e ameaça escola em Colatina; vídeo

Fogo durou mais de quatro horas, chegou perto da unidade escolar e de postes de energia, mas foi contido sem deixar feridos

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:39

Um incêndio atingiu cerca de 4 hectares de área de pasto e se aproximou de uma escola na noite de terça-feira (26), no bairro Vicente Soella, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros disse que o fogo começou às 18h. As chamas chegaram perto da unidade escolar, mas não atingiram o imóvel, segundo a prefeitura. Não há informação sobre a causa do fogo, que foi controlado por volta das 22h30. Moradores registraram imagens da situação (vídeo acima).

O Corpo de Bombeiros explicou que o incêndio causou transtornos à população porque os militares tiveram dificuldades para controlar o fogo. A corporação disse que enfrentou vento forte, labaredas altas e problemas de acesso ao local devido a um vale que fica abaixo da escola, na região atingida. As chamas foram contidas e ninguém ficou ferido.

Incêndio chega perto de escola e atinge cerca de 4 hectares de pasto em Colatina Crédito: Reprodução | Rede Social

Imagens mostram que o fogo chegou perto de postes de energia e fiação de internet. A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, responsável pela distribuição de energia elétrica na região, foi procurada por A Gazeta, mas não retornou até a publicação desta matéria.

*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

