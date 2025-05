Casa Verde

Imóvel histórico no Centro de Vitória vai a leilão por quase R$ 1 milhão

Prédio foi construído em 1897 e chegou a pertencer a uma família influente na política do Espírito Santo; proprietária disse que adquiriu imóvel em 2017 e não tinha ciência do leilão

Publicado em 21 de maio de 2025 às 10:42

Prédio conhecido como Casa Verde vai a leilão Crédito: Divulgação Rymer Leilões

Um imóvel histórico localizado no Centro de Vitória vai ser leiloado no próximo mês, com lance inicial de R$ 891 mil. O prédio, conhecido como Casa Verde, tem três andares e área total de 385,66 m². A edificação fica na Rua Dionísio Rosendo, nº 120, e foi construída em 1897 — chegando a pertencer a uma família influente na política do Espírito Santo.>

Segundo o edital do leilão, o imóvel faz parte do patrimônio considerado massa falida da empresa Vidraçaria Cristral LTDA. O processo tramitava na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória desde 1995, mas a decisão que permitiu que o prédio fosse a leilão saiu em 2022. >

Atualmente, uma loja de produtos agrícolas vinculada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) funciona no local. A pessoa responsável pelo espaço disse não ter ciência do leilão, e explicou que comprou o imóvel há quase uma década. >

História da Casa Verde

Construído em 1897, o imóvel tem uma trajetória marcada por mudanças, seja nele mesmo ou na região do Centro de Vitória. Conforme o Inventário do Imóvel de Interesse de Preservação da Prefeitura de Vitória, originalmente o imóvel foi construído como uma residência térrea, projetada por Carlos Blommer, e pertencente ao proprietário Otto Mauricio da Silva. >

A construção fazia parte do conjunto de casarões que compunham a antiga Rua das Flores e tinha um estilo arquitetônico eclético/neoclássico, caracterizado por uma volumetria regular e janelas laterais que favoreciam ventilação e iluminação. Posteriormente, foi pertenceu à família Cerqueira Lima, influente na política capixaba. Henrique Cerqueira Lima, chegou a exercer o extingo cargo de vice-presidente do Espírito Santo e ocupou o cargo de diretor do Arquivo Público Estadual.>

Parte da fachada da Casa Verde em foto de 1924 Crédito: Divulgação PMV

A edificação sobreviveu às reformas urbanas das décadas de 1920 e 1930, que demoliram boa parte do casario colonial da região. Durante o século XX, o imóvel passou por uma ampliação, transformando-se numa edificação de dois pavimentos, com uma aparência mais ornamentada e inspiração neoclássica.>

Armazém do Campo e disputas judiciais

O processo que fez com que o prédio fosse a leilão começou a tramitar na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória em 1995. A Casa Verde, segundo o processo, integra a massa falida da Vidraçaria Cristal LTDA, e a homologação dos credores saiu em 2022. >

Atualmente, o imóvel abriga uma unidade do Armazém do Campo, que vende produtos agrícolas produzidos por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), além de produtos como bonés e bottons com a marca do movimento.>

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com um responsável para saber como ficaria a situação do armazém. A pessoa disse que não tinha conhecimento do leilão e que comprou a Casa Verde em 2017 da mesma pessoa identificada como parte do processo de falência que levou o imóvel a leilão.>

Segundo a proprietária da Casa Verde — que preferiu não se identificar — ela chegou a investir um valor superior a R$ 890 mil na restauração, e possui contrato de compra e venda para provar a aquisição. Além disso, a mulher afirmou que vai buscar um advogado para representá-la diante da situação.>

Interesse de preservação

A "Casa Verde", segundo a Prefeitura de Vitória por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), está classificada como de interesse de preservação, com Grau de Proteção Integral Secundário (GP2), conforme estabelecido na Lei nº 3.158/1984, que institui o primeiro plano diretor urbano de Vitória. "Para fins de salvaguarda, a Identificação do imóvel como de interesse de preservação é equiparado ao Tombamento", informou a Prefeitura de Vitória.>

Sobre o leilão

Enquanto não há atualização sobre a situação do imóvel na Justiça, o leilão da Casa Verde segue marcado. Interessados devem se cadastrar no site do leiloeiro no link www.rymerleiloes.com.br até 72 horas antes do leilão, onde também será feito o certame on-line. Conforme o edital, haverão três chamadas e a primeira delas deve acontecer no dia 2 de julho deste ano. >

1ª chamada: 2/7, às 12h (por valor igual ou superior à avaliação de R$ 891 mil);

2/7, às 12h (por valor igual ou superior à avaliação de R$ 891 mil); 2ª chamada: 17/7, às 12h (por valor igual ou superior a 50% do valor de avaliação: R$ 445,5 mil);

17/7, às 12h (por valor igual ou superior a 50% do valor de avaliação: R$ 445,5 mil); 3ª chamada: 7/8, às 12h (por qualquer preço) >

