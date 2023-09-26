Imagens aéreas mostram os últimos momentos de submarino em águas capixabas

Da ponta da pedra de um dos pontos turísticos mais conhecidos do Estado, o Morro do Moreno, foram filmados alguns dos últimos momentos do submarino Tikuna - S34 no Espírito Santo na tarde desta terça-feira (26). O registro é do empresário Júlio Teixeira, que esperava ansiosamente para conseguir filmar a embarcação, ao ponto de monitorar o horário de partida em um site de praticagem.

“Eu mudei a minha rotina. Nesse horário eu aproveito para resolver algumas coisas pessoais e fui lá. Não consegui pegar a chegada porque estava trabalhando, mas quis garantir que dessa vez ia conseguir”, explicou Teixeira.

Uma reunião com um cliente até surgiu de última hora, mas não impediu Júlio de realizar o sonho de filmar a passagem do equipamento da Marinha Ao mesmo tempo que fazia a reunião, ele realizava as gravações. "Até mandei depois as imagens e ele achou engraçado", contou.

Para o empresário o momento "era para ser", pois no local onde a embarcação passou não é o mais propício para subir o drone pelas limitações do equipamento de filmagem em relação ao vento. Além disso, havia a preocupação com a interferência do rádio do submarino e a distância de segurança entre o veículo aéreo e o Tikuna - S34.

Porém, mesmo com rajadas de vento, ele conseguiu subir o drone e voar até uma posição favorável para pegar diferentes ângulos dos últimos momentos do equipamento de 62 metros de comprimento em águas capixabas.

"Foi igual à criança no Natal, porque é muito diferente. Vigiei a chegada, mas não consegui devido ao trabalho. Quem trabalha com foto busca imagem que se destaque e fuja do cotidiano. Essa é a sensação que busco trazer, mostrar o extraordinário do ordinário" Júlio Teixeira - Empresário

O ponto de filmagem também não foi escolhido à toa. A pedra que fica de frente para a Praia da Baleia é o preferido de Júlio. Ele considera um local especial tanto pelas lembranças da adolescência quanto pela visão panorâmico.

A junção da beleza do local e a raridade de ver um submarino passando por ali fez o momento ficar mais especial para Júlio.

Parada estratégica

O submarino Tikuna - S34, da Marinha do Brasil, parou no Porto de Vitória, após uma operação de treinamento em alto-mar, para o reabastecimento de óleo e suprimentos. Sob o comando de Carlos Augusto de Lima, de 44 anos, o equipamento saiu da base de submarinos em Niterói (RJ) no dia 15 de setembro e chegou a Vitória no dia 21.