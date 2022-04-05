Imagem de Nossa Senhora Iluminada será instalada em Vila Velha e Serra

Em 2022, a imagem iluminada de Nossa Senhora da Penha não será montada na Praça do Papa, em Vitória, como em anos anteriores

Mas, antes da abertura oficial das atividades, outro evento marcante para os fiéis será realizado: o acendimento da imagem de Nossa Senhora Iluminada , tradicionalmente montada no período da Festa da Penha.

O acendimento da Santa Iluminada no município de Vila Velha acontece na Praia da Costa, no próximo sábado (09) às 18h. Já no município da Serra, acontece no domingo (10), na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, também às 18h.