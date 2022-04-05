A 452ª Festa da Penha, que acontece entre os dias 17 e 25 de abril, será marcada pelo retorno dos fiéis aos tradicionais locais de celebração. Com o tema intitulado de “Saúde dos enfermos, rogai por nós”, a comissão organizadora comemora a volta do evento de forma presencial.
Mas, antes da abertura oficial das atividades, outro evento marcante para os fiéis será realizado: o acendimento da imagem de Nossa Senhora Iluminada, tradicionalmente montada no período da Festa da Penha.
Erguida na Grande Vitória, nos municípios de Vila Velha e Serra, cada estrutura terá 17 metros de altura e mais de 100 mil lâmpadas, representando as súplicas dos fiéis durante a pandemia, a vida daqueles que se foram e agradecimento pela recuperação dos que passaram pela doença.
Segundo o Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha, a intenção é pedir e agradecer à Mãe por nunca ter abandonado os fiéis, mesmo em tempos tão difíceis como o da pandemia.
O acendimento da Santa Iluminada no município de Vila Velha acontece na Praia da Costa, no próximo sábado (09) às 18h. Já no município da Serra, acontece no domingo (10), na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, também às 18h.
A programação completa da Festa da Penha está disponível no site de A Gazeta.
Imagem de Nossa Senhora Iluminada será instalada em Vila Velha e Serra