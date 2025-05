Na Praia do Canto

Igreja promove palestra para alertar sobre violência sexual contra crianças

Evento acontece no próximo domingo, 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

O próximo domingo, 18 de maio, é instituído como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para dar visibilidade a esse tema que afeta milhares de crianças em todo o país, a Igreja Batista da Praia do Canto vai promover palestra sobre o combate à violência sexual infantil, com a temática “Não feche os olhos”. O evento acontece no próprio domingo (18), às 10h, na sede da igreja, em Vitória. >