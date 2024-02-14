Igreja do Rosário, em Vitória, tem visitação suspensa por falta de segurança

Escadaria de acesso à Igreja do Rosário, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Patrimônio histórico nacional, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada na Cidade Alta, na Capital capixaba, teve a visitação suspensa em 2023, após deixar de ser abrangida pelo programa Visitar, da Prefeitura de Vitória . A Irmandade responsável pelo templo alega que a justificativa apresentada foi corte de gastos.

Wallace Bonicenha, secretário da Irmandade da Igreja do Rosário e vice-presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro), explica que a parceria já existia há cerca de 15 anos e que, por meio dela, era garantida a segurança do espaço, com vigilantes e guias que acompanhavam as visitas rotineiras do público.

Ainda segundo Wallace, a exclusão do templo do programa aconteceu há cerca de um ano. “Foi uma ação da Secretaria da Fazenda, que acha que é economia”, declarou.

“A prefeitura infelizmente retirou esses vigilantes e, sem eles, não é possível manter a Igreja aberta à visitação pública. Agora, ela só é aberta para atividades esporádicas. Temos alguns projetos, mas de maneira pontual. Abrimos para atividades religiosas, festejos, mas, infelizmente, não é possível garantir a abertura de maneira ordinária, constante, como era antes.”

O que diz a prefeitura

Apesar de ter sido questionada diversas vezes, a administração municipal não explicou a razão para a exclusão da igreja do programa, inclusive considerando que este segue ativo em outros monumentos do Centro de Vitória , segundo nota enviada pela Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV). A nota ainda classificou o projeto Visitar Centro Histórico como ferramenta importante na promoção do turismo na Capital, tendo sido utilizado, no ano passado, por mais de 2 mil pessoas.

“Atualmente, o Visitar oferece monitores capacitados de forma gratuita na Catedral Metropolitana de Vitória. Além disso, quatro monumentos notáveis - Convento de São Francisco, Basílica de Santo Antônio, Igreja do Carmo e Igreja São Gonçalo - estão em processo de contratação de estagiários, visando reintegrá-los ao projeto Visitar.”