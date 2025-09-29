Solidariedade

Igreja Batista promove ação para doação de sangue em Vila Velha

A iniciativa acontece pela 10‭ᵃ vez e vai oferecer 88 vagas para pessoas a partir de 16 anos que desejam doar sangue; veja como participar

Gabriela Maia

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:53

Menores de 18 anos que desejam doar sangue precisam apresentar autorização dos responsáveis Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Doar sangue é um procedimento que leva aproximadamente uma hora. Esse tempo é o suficiente para ajudar uma pessoa em tratamento hospitalar que precisa de transfusão e, até mesmo, salvar a vida de alguém. É para valorizar esse gesto de solidariedade que a Primeira Igreja Batista de Itaparica, em Vila Velha, vai promover uma coleta voluntária de sangue, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoes). A 10ª edição da ação acontecerá no dia 17 de outubro, das 8h30 às 14h, na sede da igreja.

Ao todo, serão oferecidas 88 vagas para os interessados em doar sangue. Quem deseja participar deve realizar uma inscrição através do formulário (clique aqui). Nas ações anteriores, a igreja conseguiu coletar 452 bolsas de sangue.

Quem pode doar?

Para ser doador, é preciso atender a alguns critérios: pesar mais de 50kg; ter entre 16 e 69 anos; estar bem de saúde; ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior; não estar de jejum, mas estar há 4 horas sem comer na hora da coleta; e não ingerir alimentos gordurosos 4 horas antes da doação. Os doadores menores de 18 anos devem apresentar uma autorização dos responsáveis.

Além disso, também é preciso se atentar a algumas condições que são impeditivos para uma doação. São elas: pessoas com gripes e resfriados, anemia, extração dentária realizada há menos de 7 dias, ter feito tatuagem há menos de um ano, tratamento de diabetes com injeções de insulina e diagnóstico de doenças transmitidas pelo sangue, como a hepatite B e C, HIV, doença de chagas e HTLV.

Impeditivos para doação

Termperatura acima de 37°C.

Gripe ou resfriado.

Gravidez atual; até 90 dias após o parto normal e 180 dias após a cesariana.

Amamentação; até 1 ano após o parto.

Anemia.

Extração dentária: 7 dias.

Tatuagem: 1 ano sem doar.

Piercing na cavidade oral e/ou região genital: 1 ano sem doar após a retirada.

Situações de risco aumentado para doenças sexualmente transmissíveis: 12 meses.

AVC - Acidente vascular cerebral.

Diabetes em uso de insulina.

Doença grave de coração.

Evidência clínica ou laboratorial de Hepatite B e/ou C,

AIDS, Doença de Chagas, HTLV.

Uso de drogas injetáveis.

Outros esclarecimentos serão fornecidos durante a triagem clínica que precede a doação

Serviço

Ação de doação de sangue da Primeira Igreja Batista de Itaparica

Local: Primeira Igreja Batista de Itaparica (Av. Saturnino Rangel Mauro, 105, Praia de Itaparica, Vila Velha)

Primeira Igreja Batista de Itaparica (Av. Saturnino Rangel Mauro, 105, Praia de Itaparica, Vila Velha) Data: 17 de outubro

17 de outubro Horário: 8h30 às 14h00

8h30 às 14h00 Vagas: 88

88 Contato: (27) 99648-5048

(27) 99648-5048 Formulário para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpR-39GJs5PyM5RegRq26YtWtXm1t41U4BFs0HcomDCq-h2w/viewform?usp=header

