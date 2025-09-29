Igreja Batista promove ação para doação de sangue em Vila Velha

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:53
Doar sangue é um procedimento que leva aproximadamente uma hora. Esse tempo é o suficiente para ajudar uma pessoa em tratamento hospitalar que precisa de transfusão e, até mesmo, salvar a vida de alguém. É para valorizar esse gesto de solidariedade que a Primeira Igreja Batista de Itaparica, em Vila Velha, vai promover uma coleta voluntária de sangue, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoes). A 10ª edição da ação acontecerá no dia 17 de outubro, das 8h30 às 14h, na sede da igreja.
Ao todo, serão oferecidas 88 vagas para os interessados em doar sangue. Quem deseja participar deve realizar uma inscrição através do formulário (clique aqui). Nas ações anteriores, a igreja conseguiu coletar 452 bolsas de sangue.
Para ser doador, é preciso atender a alguns critérios: pesar mais de 50kg; ter entre 16 e 69 anos; estar bem de saúde; ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior; não estar de jejum, mas estar há 4 horas sem comer na hora da coleta; e não ingerir alimentos gordurosos 4 horas antes da doação. Os doadores menores de 18 anos devem apresentar uma autorização dos responsáveis.
Além disso, também é preciso se atentar a algumas condições que são impeditivos para uma doação. São elas: pessoas com gripes e resfriados, anemia, extração dentária realizada há menos de 7 dias, ter feito tatuagem há menos de um ano, tratamento de diabetes com injeções de insulina e diagnóstico de doenças transmitidas pelo sangue, como a hepatite B e C, HIV, doença de chagas e HTLV.
Ação de doação de sangue da Primeira Igreja Batista de Itaparica
