Tristeza

Idosa morre ao ter corpo incendiado após panela pegar fogo em Cachoeiro

Rita de Cássia Pinheiro, de 66 anos, chegou a ser socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu; Bombeiros diz que chamas podem ter começado devido ao chamado 'boil over'

Publicado em 11 de julho de 2025 às 11:23

Vizinho ajudou a apagar fogo Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma idosa de 66 anos morreu após sofrer queimaduras graves em um incêndio na cozinha da casa dela, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O fato ocorreu na noite de quinta-feira (10). Um vizinho contou que o fogo atingiu o corpo da vítima, identificada como Rita de Cássia Pinheiro. Ele chegou a arrombar a porta e conseguiu apagar as chamas usando um extintor.>

Luiz Carlos Borges Serafim contou, em entrevista à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, que viveu momentos de pânico. Ele disse que ao lado de Rita viu uma panela com óleo, e acredita que o líquido tenha respingado na vítima, fazendo com que as chamas atingissem o corpo da idosa. >

Fiquei apavorado, porque eu nunca vi algo daquele jeito, de um corpo pegando fogo. Não a conhecia, só sabia que ela morava lá. Não sabia nem o nome dela. Mas ajudo quem precisar. Se eu não tivesse levado o extintor, a casa toda teria pegado fogo Luiz Carlos Borges Serafim Vizinho da vítima

O Corpo de Bombeiros informou que Rita sofreu queimaduras de terceiro grau e foi levada pelo Serviço De Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. >

A corporação disse que tudo indica que o fogo tenha começado em panelas com óleo quente, evento chamado 'boil over'. O incidente acontece quando água entra em contato com óleo muito quente ou outro líquido inflamável em chamas. Com o calor, a água vira vapor rapidamente e explode, jogando o líquido em chamas para fora do recipiente. >

>

“O ideal, que orientamos para apagar esse tipo de incêndio, não é jogar água diretamente no óleo. A pessoa pode usar uma toalha, molhar, encharcar essa toalha e jogar por cima dessa panela com óleo quente ao invés de jogar água direto, apagando o fogo por abafamento, causando menos riscos para a pessoa”, orientou o sargento Comarela, do Corpo de Bombeiros, ao falar com a reportagem da TV Gazeta Sul.>

A Polícia Científica afirmou que o corpo de Rita foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, segundo a Polícia Civil.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta