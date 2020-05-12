Idosa consegue manter atendimento do plano de saúde após atrasar pagamento

Brasileiros estão com dificuldades de manter as contas em dia. Plano de saúde é um dos vencimentos afetados Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Durante 25 anos, uma aposentada moradora de Cariacica pagou pelo mesmo plano de saúde particular. A idosa, que fez transplante de córneas no último ano e precisa ir ao oftalmologista constantemente, levou um susto ao passar a carteirinha do plano. O contrato havia sido desfeito sem ela ser comunicada, em plena pandemia do novo coronavírus

A recusa da carteirinha aconteceu no dia 20 de março, quando a aposentada tentou passá-la em uma consulta com o oftalmologista, uma das especialidades médica mais usada pela idosa, que também utiliza frequentemente o plano para consultas de neurologia, e gastroenterologia, pois possui gastroenterite crônica.

O motivo dado pela concessionária do plano de saúde para a recusa era inadimplência, ou seja, o não pagamento de uma das mensalidades. "Não recebemos nenhuma notificação de suspensão ou algo assim. Foram anos pagando tudo certo, sem comunicação alguma cortaram. Para não preocupar minha mãe, que é hipertensa e possui outros problemas de saúde, procuramos um advogado para saber o que poderia ser feito. Afinal, não apenas estamos vivendo uma pandemia como ela também precisa de médicos mensalmente", disse uma das filhas da aposentada, uma assistente financeiro, 45 anos.

A família pediu na Justiça que o contrato de 25 anos com o plano de saúde fosse restabelecido. "Mesmo numa pandemia, não pode haver carta branca para inadimplência, mas neste caso, o cancelamento foi realizado depois que duas parcelas seguintes haviam sido pagas e não houve comunicação prévia do rompimento do contrato", afirmou a advogada da família, Kelly Andrade.

JUIZ ACATA PEDIDO E MANTÉM PLANO DE SAÚDE PARA IDOSA

A advogada fez pedido de liminar junto à 3ª Vara Especial Civil de Cariacica para que a idosa voltasse a ter direito a usufruir do convênio médico. No dia 04 de maio, o juiz Ademar João Bermond, acatou o pedido e um dos motivos que o levou à decisão foi a situação atual da saúde pública.

"A requerente é pessoa idosa e comprova que se enquadra na categoria de risco no que se refere à pandemia Covid-19. Diante da possibilidade de colapso do sistema público de saúde, é importante a manutenção do plano de saúde privado, inclusive porque as mensalidades têm sido pagas, ainda que com atraso", consta na decisão do magistrado.

O juiz também adicionou que a suspensão do plano da aposentada "ofende a dignidade da pessoa humana o aproveitamento da crise econômica causada pela referida pandemia pelos planos de saúde que desejam excluir da sua carteira de clientes os idosos e os doentes, sobretudo aqueles que possuem plano individual ou familiar", diz a decisão.