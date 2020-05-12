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Saúde

Idosa consegue manter atendimento do plano de saúde após atrasar pagamento

Em plena pandemia de coronavírus,  uma idosa de 79 anos teve o plano de saúde que possui há 25 anos cortado sem aviso prévio, mas conseguiu reverter situação na Justiça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 14:26

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 14:26

ANS suspende temporariamente a venda de 39 planos de saúde
Brasileiros estão com dificuldades de manter as contas em dia. Plano de saúde é um dos vencimentos afetados Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Durante 25 anos, uma aposentada moradora de Cariacica pagou pelo mesmo plano de saúde particular.  A idosa, que fez transplante de córneas no último ano e precisa ir ao oftalmologista constantemente, levou um susto ao passar a carteirinha do plano.  O contrato havia sido desfeito sem ela ser comunicada, em plena pandemia do novo coronavírus.
A recusa da carteirinha aconteceu no dia 20 de março, quando a aposentada tentou passá-la em uma consulta com o oftalmologista, uma das especialidades médica mais usada pela idosa, que também utiliza frequentemente o plano para consultas de neurologia, e gastroenterologia, pois possui gastroenterite crônica.

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O motivo dado pela concessionária do plano de saúde para a recusa era inadimplência, ou seja, o não pagamento de uma das mensalidades. "Não recebemos nenhuma notificação de suspensão ou algo assim. Foram anos pagando tudo certo, sem comunicação alguma cortaram. Para não preocupar minha mãe, que é hipertensa e possui outros problemas de saúde,  procuramos um advogado para saber o que poderia ser feito. Afinal, não apenas estamos vivendo uma pandemia como ela também precisa de médicos mensalmente", disse uma das filhas da aposentada, uma assistente financeiro, 45 anos. 
A família pediu na Justiça que o contrato de 25 anos com o plano de saúde fosse restabelecido. "Mesmo numa pandemia, não pode haver carta branca para inadimplência, mas neste caso, o cancelamento foi realizado depois que duas parcelas seguintes haviam sido pagas e não houve comunicação prévia do rompimento do contrato", afirmou a advogada da família, Kelly Andrade. 

JUIZ ACATA PEDIDO E MANTÉM PLANO DE SAÚDE PARA IDOSA

A advogada fez pedido de liminar junto à 3ª Vara Especial Civil de Cariacica para que a idosa voltasse a ter direito a usufruir do convênio médico. No dia 04 de maio, o juiz Ademar João Bermond, acatou o pedido e um dos motivos que o levou à decisão foi a situação atual da saúde pública.
"A requerente é pessoa idosa e comprova que se enquadra na categoria de risco no que se refere à pandemia Covid-19. Diante da possibilidade de colapso do sistema público de saúde, é importante a manutenção do plano de saúde privado, inclusive porque as mensalidades têm sido pagas, ainda que com atraso", consta na decisão do magistrado.

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O juiz também adicionou que a suspensão do plano da aposentada "ofende a dignidade da pessoa humana o aproveitamento da crise econômica causada pela referida pandemia pelos planos de saúde que desejam excluir da sua carteira de clientes os idosos e os doentes, sobretudo aqueles que possuem plano individual ou familiar", diz a decisão. 
A advogada Kelly Andrade também descreveu o bom senso do magistrado na decisão, uma vez que a aposentada sempre honrou com os compromissos. O caso ainda passará por audiência em breve, mas a concessão da liminar já foi um avanço para a família. "Nossa maior preocupação é a manutenção dos tratamentos que ela já faz, em especial o relacionado ao transplante. Nos sentimos lesados e por isso procuramos um advogado que entende das leis para nos auxiliar nos nossos direitos", contou a filha. 

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