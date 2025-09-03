Ibama vai treinar servidores de prefeituras do ES contra ataques de onças e javalis

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:05
As prefeituras de Castelo e Iconha, no Sul do Espírito Santo, vão receber oficinas de capacitação para gestores públicos, técnicos e lideranças comunitárias sobre o atendimento a conflitos com onças e javalis. As reuniões ocorrem até sexta-feira (5) e são iniciativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA/ES) e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).
O objetivo é ensinar a identificar riscos e adotar medidas de segurança que protejam pessoas e preservem a fauna local. Segundo o Ibama, a onça-parda é comum no Estado e oferece baixo risco aos humanos. Em maio, uma onça-parda foi capturada pela Polícia Militar Ambiental após ser vista andando no Centro de Iconha.
No entanto, os javalis são considerados uma espécie invasora e representam ameaça significativa à segurança e à agricultura, sendo proibido a criação ou soltura na natureza.
O Instituto ressalta que cuidados simples, como evitar circular sozinho à noite em áreas de mata, não alimentar animais silvestres e proteger criações domésticas reduzem os riscos de ataques e danos que podem ser causados por esses animais.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o