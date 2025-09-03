Sul do ES

Ibama vai treinar servidores de prefeituras do ES contra ataques de onças e javalis

Instituto afirma que onça-parda é comum e apresenta poucos riscos, mas javalis são espécie invasora que podem atacar e destruir lavouras

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:05

Onça-parda foi capturada em Iconha em maio de 2025 Crédito: Divulgação/Polícia Ambiental

As prefeituras de Castelo e Iconha, no Sul do Espírito Santo, vão receber oficinas de capacitação para gestores públicos, técnicos e lideranças comunitárias sobre o atendimento a conflitos com onças e javalis. As reuniões ocorrem até sexta-feira (5) e são iniciativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA/ES) e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).

O objetivo é ensinar a identificar riscos e adotar medidas de segurança que protejam pessoas e preservem a fauna local. Segundo o Ibama, a onça-parda é comum no Estado e oferece baixo risco aos humanos. Em maio, uma onça-parda foi capturada pela Polícia Militar Ambiental após ser vista andando no Centro de Iconha.

O javali é uma espécie considerada invasora e oferece riscos à lavouras e animais de estimação Crédito: Divulgação

No entanto, os javalis são considerados uma espécie invasora e representam ameaça significativa à segurança e à agricultura, sendo proibido a criação ou soltura na natureza.

O Instituto ressalta que cuidados simples, como evitar circular sozinho à noite em áreas de mata, não alimentar animais silvestres e proteger criações domésticas reduzem os riscos de ataques e danos que podem ser causados por esses animais.

